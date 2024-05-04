Haberler Süper Lig Mondihome Kayserispor 2-2 VavaCars Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Mondihome Kayserispor 2-2 VavaCars Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Mondihome Kayserispor ile VavaCars Fatih Karagümrük, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2024 Cumartesi 20:40 Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2024 Cumartesi 20:57
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Mondihome Kayserispor 2-2 VavaCars Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Mondihome Kayserispor ile VavaCars Fatih Karagümrük, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

İki takım, karşılıklı buldukları gollerle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.

Kayserispor'un golleri 3. dakikada Carlos Mane ve 64. dakikada Boa Morte'den gelirken, Fatih Karagümrük'ün gollerini 51. dakikada Sofiane Feghouli ve 60. dakikada Markao kaydetti.

Öte yandan Fatih Karagümrük'te Sofiane Feghouli, 86. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Kayserispor bu sonuçla puanını 41'e çıkardı. Bu sezonki 10. beraberliğini alan Fatih Karagümrük ise puanını 37'ye yükseltti.

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