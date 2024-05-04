Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe peşine düşmüştü! Bonservisi belli oldu

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe peşine düşmüştü! Bonservisi belli oldu

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'de gelecek sezona dair transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bir süredir gündemde olan yıldız isim için kulübü bonservis bedelini belirledi. İşte haberin detayları... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2024 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2024 Cumartesi 09:16
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe peşine düşmüştü! Bonservisi belli oldu

Fenerbahçe, ligde bitime 4 hafta kala şampiyonluk şansını sonuna kadar zorlamaya kararlı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe peşine düşmüştü! Bonservisi belli oldu

Sportif direktör Mario Branco ise gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe peşine düşmüştü! Bonservisi belli oldu

Sarı-lacivertlilerde gözler yurt dışına çevrildi. Mario Branco, ülkesi Portekiz'de sezona damga vuran isimlerden birinin peşine düştü: Jota Silva...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe peşine düşmüştü! Bonservisi belli oldu

Vitoria Guimaraes forması giyen 24 yaşındaki yıldız, müthiş bir patlama yaptı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe peşine düşmüştü! Bonservisi belli oldu

Hücumun her bölgesinde görev yapabilen Jota, daha çok kanatlarda oynayarak 39 resmi maçta 15 gol attı ve 7 asist yaptı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe peşine düşmüştü! Bonservisi belli oldu

GELECEĞi ÇOK PARLAK
Başarılı oyuncu yükselen formunun ödülünü Portekiz Milli Takımı'na çağırılarak aldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe peşine düşmüştü! Bonservisi belli oldu

Jota, geçtiğimiz ay İsveç ve Slovenya ile oynanan hazırlık maçlarında ilk kez milli formayı terletti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe peşine düşmüştü! Bonservisi belli oldu

Mario Branco, çok yönlü ve geleceği fazlasıyla parlak olan yıldız futbolcuyu Fenerbahçe'ye kazandırmayı çok istiyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe peşine düşmüştü! Bonservisi belli oldu

Vitoria Guimaraes forması giyen sol kanat Jota Silva'nın bonservisi belli oldu. Portekiz medyası, 24 yaşındaki futbolcu için Guimaraes'in 15 milyon Euro istediği yazdı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe peşine düşmüştü! Bonservisi belli oldu

Haberde; Fenerbahçe'nin yanı sıra Benfica'nın da oyuncuyu istediği bilgisi yer aldı. Portekizliler ayrıca, Jota'yı Fransa'dan ve İngiltere'den bazı kulüplerin de takip ettiğini duyurdu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe peşine düşmüştü! Bonservisi belli oldu

EURO 2024 BEKLENTİSİ
Transfemarkt'taki değeri 5 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki yıldız için kulübü Vitoria Guimaraes, Portekiz'in EURO 2024 kadrosunu açıklamasını bekliyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe peşine düşmüştü! Bonservisi belli oldu

Eğer Jota, dev turnuva için davet alırsa, transfer görüşmeleri EURO 2024 sonrasına kalacak. Eğer Roberto Martinez, başarılı oyuncuyu Avrupa Şampiyonası'na davet etmezse, pazarlıklar kısa sürede başlayabilir.

G.Saray'a süper yetenek! Okan Buruk bu transferi çok istiyor
"Adam gibi futbolunu oynasan..."
DİĞER
49 yaşındaki billur sesli şarkıcı Güllü 70 kilo vermiş iğne ipliğe dönmüştü! “ Güllü bize sırrını ver”
FETÖ'nün dev istihbarat arşivi ile ilgili çarpıcı bilgiler ortaya çıktı: Garson çözüldü! Operasyonlar başladı I 27 şüpheli yakalandı
F.Bahçe'den İngiltere çıkarması!
İrfan Can paylaşılamıyor! 5 kulüp birden devrede
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'den İngiltere çıkarması!
İrfan Can paylaşılamıyor! 5 kulüp birden devrede
EMLAK KONUT EVLERİ KURA SONUCU SORGULA | THY Emlak Konut Arnavutköy evleri ASİL VE YEDEKLER isim listesi
Emlak Konut Evleri Arnavutköy kura çekilişi canlı izle
Deprem mi oldu son dakika 4 Mayıs
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Adam gibi futbolunu oynasan..." "Adam gibi futbolunu oynasan..." 08:56
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 4 Mayıs bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 4 Mayıs bugün kimin maçı var? 08:37
İngiliz anahtarı İngiliz anahtarı 00:43
Sırada kupa var Sırada kupa var 00:41
Taraftarlar ilgi göstermedi Taraftarlar ilgi göstermedi 00:40
VAR’dan iki önemli karar VAR’dan iki önemli karar 00:39
Daha Eski
Beş adet yarım gol! Beş adet yarım gol! 00:38
G.Saray'a süper yetenek! Okan Buruk bu transferi çok istiyor G.Saray'a süper yetenek! Okan Buruk bu transferi çok istiyor 00:34
Jasikevicius 5’inci maç için umutlu konuştu! Jasikevicius 5’inci maç için umutlu konuştu! 00:28
F.Bahçe Beko - Monaco maçı sonrası ortalık karıştı! F.Bahçe Beko - Monaco maçı sonrası ortalık karıştı! 00:09
F.Bahçe Beko Final-Four şansını son maça bıraktı! F.Bahçe Beko Final-Four şansını son maça bıraktı! 00:09
Beşiktaş son dakikada güldü! Beşiktaş son dakikada güldü! 00:09