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Galatasaray Sivasspor'a odaklandı! İşte Okan Buruk'un 11'i

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da gözler EMS Yapı Sivasspor ile oynanacak karşılaşmaya çevrildi. Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'un RAMS Park'taki mücadeleye çıkaracağı muhtemel 11 belli oldu. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2024 Cumartesi 11:43
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Galatasaray Sivasspor'a odaklandı! İşte Okan Buruk'un 11'i

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında EMS Yapı Sivasspor'u konuk edecek. RAMS Park'taki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Galatasaray Sivasspor'a odaklandı! İşte Okan Buruk'un 11'i

Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider giren Galatasaray, ligin geride kalan 34 maçlık bölümünde 30 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucu 93 puan topladı. Puan cetvelinde 9. sırada yer alan Sivasspor'un ise 12 galibiyet, 12 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 48 puanı bulunuyor.

Galatasaray Sivasspor'a odaklandı! İşte Okan Buruk'un 11'i

SÜPER LİG REKORUNU KIRMAYA 1 PUAN KALDI

G.Saray, Sivasspor maçından puan alması halinde Fenerbahçe'nin bir sezonda en fazla puan toplama rekorunu kıracak. 1988-1989 sezonunda 93 puan toplayan F.Bahçe, 3 puanlı sisteme geçilmesinin ardından Süper Lig'de bir sezonda en fazla puan alan takım konumunda bulunuyordu.

Galatasaray Sivasspor'a odaklandı! İşte Okan Buruk'un 11'i

G.Saray ise geçen haftaki Yukatel Adana Demirspor galibiyetiyle puanını 93'e çıkarmıştı. "Cimbom" böylelikle bitime 4 maç kala rakibinin rekoruna ortak olmuştu. Sarı-kırmızılı ekip, Sivasspor maçını kaybetmemesi durumunda Fenerbahçe'nin rekorunu kıracak.

Galatasaray Sivasspor'a odaklandı! İşte Okan Buruk'un 11'i

PUAN KAYBI YAŞADIĞI 4 TAKIMDAN BİRİ SİVASSPOR

Galatasaray'ın bu sezon 34 haftada puan kaybı yaşadığı 4 maçtan biri Sivasspor karşılaşması oldu. Sarı-kırmızılılar, ligde 30 galibiyet alırken, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Atakaş Hatayspor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Mondihome Kayserispor'la 0-0, Sivasspor'la da 1-1 berabere kaldı.

Galatasaray Sivasspor'a odaklandı! İşte Okan Buruk'un 11'i

ASLAN LİGDE 22 MAÇTIR YENİLMİYOR

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 22 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 22 lig maçında 20 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Galatasaray Sivasspor'a odaklandı! İşte Okan Buruk'un 11'i

EVİNDE PUAN KAYBI YAŞAMADI

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı tüm maçları kazandı. RAMS Park'ta oynadığı 17 Süper Lig karşılaşmasından da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, ligde sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.

Galatasaray Sivasspor'a odaklandı! İşte Okan Buruk'un 11'i

SAHASINDA 34 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 34 maçta mağlup olmadı. Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 34 mücadeleyi kaybetmedi.

Galatasaray Sivasspor'a odaklandı! İşte Okan Buruk'un 11'i

Galatasaray, iç sahadaki son 20 Süper Lig müsabakasını kazandı. Cimbom, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 32 galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Galatasaray Sivasspor'a odaklandı! İşte Okan Buruk'un 11'i

OKAN BURUK İLE BÜLENT UYGUN 4. KEZ RAKİP

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, bugüne kadar resmi müsabakalarda 3 kez rakip oldu. Buruk; Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray'ı çalıştırırken, Uygun da Gaziantepspor, Kayserispor ve Sivasspor'un başındaydı. Bu maçlarda Buruk'un takımları 2 kez kazanırken, 1 mücadele de berabere sona erdi.

Galatasaray Sivasspor'a odaklandı! İşte Okan Buruk'un 11'i

7 OYUNCU KART SINIRINDA

Galatasaray'da EMS Yapı Sivasspor maçı öncesi 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımda Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Galatasaray Sivasspor'a odaklandı! İşte Okan Buruk'un 11'i

Bu oyuncular, mücadelede kart görmeleri durumunda 36. haftadaki VavaCars Fatih Karagümrük maçında yer alamayacak. Sarı-kırmızılı ekip, Sivasspor maçına ise tam kadro çıkacak.

Galatasaray Sivasspor'a odaklandı! İşte Okan Buruk'un 11'i

G.SARAY, SON 5 LİG MAÇINDA 16 GOL ATTI

Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'deki son 5 maçında 16 gol kaydetti. G.Saray, ligde Corendon Alanyaspor, Kasımpaşa ve Siltaş Yapı Pendikspor'a 4'er, Yukatel Adana Demirspor'a 3 ve Hatayspor'a 1 gol attı. Sarı-kırmızılılar, ligde 34 maçta ise 80 kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray Sivasspor'a odaklandı! İşte Okan Buruk'un 11'i

ICARDI, GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Icardi, gol krallığındaki zirvedeki yerini korumak istiyor. Son 5 lig maçında 6, toplamda ise 21 gole ulaşarak gol krallığında birinci sırada bulunan Icardi, takımının aldığı galibiyetlerde önemli rol oynadı. Arjantinli santrfor, Sivasspor mücadelesinde takımının gol umudu olacak.

Galatasaray Sivasspor'a odaklandı! İşte Okan Buruk'un 11'i

SİVAS MAÇI KAPALI GİŞE

Süper Lig'de son 4 haftaya girilirken ciddi bir puan avantajıyla önde olan Galatasaray, yine taraftar desteğini arkasında hissedecek. RAMS Park'taki son 2 maçında büyük bir taraftar desteğiyle müsabakaya çıkan sarı-kırmızılıların, Sivasspor karşılaşmasını kapalı gişeyle oynaması bekleniyor.

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