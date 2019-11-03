Kayserispor 1-0 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 10. hafta maçında Fenerbahçe, bugün lig sonuncusu Kayserispor'a konuk oldu. Kayserispor yeni teknik direktörü Bülent Uygun yönetiminde çıktığı ilk sınavdan mutlu ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, Umut Bulut'un attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazanarak ligdeki ilk galibiyetini aldı.
Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. Kayserispor bu maçı kazanarak ligdeki ilk galibiyetini aldı.
Fenerbahçe bu mağlubiyetle 17 puanla 4. sırada kaldı. Kayserispor ise 7 puana yükseldi ancak son sırada kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
9. dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında, Moses'ın kale alanına gönderdiği pasta ön direğe koşu yapan Muric, önünden geçen topa dokunamayınca meşin yuvarlak auta çıktı.
26. dakikada Fenerbahçe'nin kullandığı köşe atışında savunmadan dönen topu iyi takip eden Moses, altıpas içerisinde meşin yuvarlağa gelişine sert vurdu. Top, kale direğinin sol üst köşesinden oyun alanına döndü.
26. dakikada rakip oyunculardan kaptığı topla kendi yarı alanını hızla geçen Ozan Tufan'ın pasında sol kanatta meşin yuvarlağı kontrol eden Rodrigues'in içe katederek sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta, kaleci Lung köşeye giden topu çeldi.
39. dakikada Emre Belözoğlu'nun kullandığı kornerde arka direkte iyi yükselen Serdar Aziz, kafayla topu ters direk dibine gönderdi. Altıpasın solundaki Muric'in kafa vuruşunda, kaleci Lung'un müdahale ettiği top üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu takip eden Rodrigues'in şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
45+1. dakikada Muric'in kafayla indirdiği topla ceza alanında buluşan Rodrigues'in yerden vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla direğin dibinden auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
Detaylar birazdan...
- 03.11.2019
- Güncelleme: 03.11.2019 21:06
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Toplam 1
Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
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