Fenerbahçe'de Ersun Yanal çılgına döndü! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Kasım 2019, Pazar
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal çılgına döndü!

Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor, Fenerbahçe'yi Umut Bulut'un attığı golle 1-0 mağlup ederek önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Sarı-lacivertliler gol atamadan tamamladığı maçta üst üste ataklardan sonuç alamadı ve inanılmaz pozisyonları harcadı. Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal kaçan pozisyonlardan sonra adeta çılgına döndü. İşte o anlar ve mücadeleden kareler...
3 Kasım 2019 Pazar 21:28 Güncelleme: 03.11.2019 22:12
Fenerbahçe'de Ersun Yanal çılgına döndü!

Fenerbahçe liderlik için çıktığı Kayserispor maçından puansız döndü.

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal çılgına döndü!

Ev sahibi ekip Umut Bulut'un attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılarak ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal çılgına döndü!

Fenerbahçe, Kayserispor maçında sayısız gol fırsatlarından yararlanamadı. Sarı-lacivertlilere ya Kayserispor kalecisi Lung izin vermedi ya da Fenerbahçeli futbolcular direkleri geçemedi.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal çılgına döndü!

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal kaçan sayısız gol fırsatlarından sonra kenarda adeta çılgına döndü.

İşte o anlar ve Kayserispor - Fenerbahçe maçından kareler...

Fenerbahçe'de Ersun Yanal çılgına döndü!
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