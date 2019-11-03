Fenerbahçe'de Ersun Yanal çılgına döndü!

Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor, Fenerbahçe'yi Umut Bulut'un attığı golle 1-0 mağlup ederek önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Sarı-lacivertliler gol atamadan tamamladığı maçta üst üste ataklardan sonuç alamadı ve inanılmaz pozisyonları harcadı. Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal kaçan pozisyonlardan sonra adeta çılgına döndü. İşte o anlar ve mücadeleden kareler...
3 Kasım 2019 Pazar 21:28
Güncelleme: 03.11.2019 22:12
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Fenerbahçe liderlik için çıktığı Kayserispor maçından puansız döndü.
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Ev sahibi ekip Umut Bulut'un attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılarak ligdeki ilk galibiyetini aldı.
Fenerbahçe, Kayserispor maçında sayısız gol fırsatlarından yararlanamadı. Sarı-lacivertlilere ya Kayserispor kalecisi Lung izin vermedi ya da Fenerbahçeli futbolcular direkleri geçemedi.
Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal kaçan sayısız gol fırsatlarından sonra kenarda adeta çılgına döndü.
İşte o anlar ve Kayserispor - Fenerbahçe maçından kareler...