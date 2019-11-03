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Rıdvan Dilmen'den olay yorum! ''Yanal'ı başarılı bulmuyorum''
Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor, Fenerbahçe'yi Umut Bulut'un attığı golle 1-0 yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı. Sarı-lacivertliler bu sonuçla liderlik şansını kaybetti. NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen maçtan sonra önemli açıklamalarda bulundu. İşte Dilmen'in açıklamalarından satır başları...
3 Kasım 2019 Pazar 22:33
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İlk yarıda Fenerbahçe oyuna hakimdi ve pas yüzdesi yüksek. Baktığımızda Fenerbahçe'nin 3 tane direkten dönen, en az 4 tane de yakın mesafeden kaçırdığı pozisyon var.
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Karamboller falan derken, deplasman puanlarının zor olduğunu gördük. Uçan Fenerbahçe, kaçan Trabzonspor derken ölü Galatasaray ve Beşiktaş ile aradaki puan farkına bakın. Alın bakın yan yana geldiniz.
Aslında çok favori olduğu bir maça çıktı Fenerbahçe. Üçüncü teknik adam değiştirmiş, daha maç kazanamamış. Adebayor'un ilk kez 90 dakika oynadığı maç oldu.
Aslında çok favori olduğu bir maça çıktı Fenerbahçe. Üçüncü teknik adam değiştirmiş, daha maç kazanamamış. Adebayor'un ilk kez 90 dakika oynadığı maç oldu.
İki takımda müthiş mücadele etti. Uzatmaların bölümünde Fenerbahçe baskılı oynarken Kayseri'nin de bir ofsayt pozisyonu var.