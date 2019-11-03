Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan kurgu şampiyonluk açıklaması!

Fenerbahçe liderlik için sahaya çıktığı Kayserispor maçından puansız döndü. Kayserispor, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederek Süper Lig'deki ilk galibiyetini 10. haftada aldı. Maç sonunda Kayserispor başkanı Hamdi Elcuman, teknik direktör Bülent Uygun ve Adebayor galibiyeti değerlendirirken Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ve Ersun Yanal'dan önemli açıklamalar geldi. İşte her iki cephenin maç sonu açıklamaları...
3 Kasım 2019 Pazar 22:02
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Bülent Uygun: Bismillah dedik başladık. Zor bir süreçle başladık. Ekibimle birlikte gelerek 3 gün içinde önce analiz yaptık. Özellikle ikinci bölgede kapsama alanımızı daralttık.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Üçüncü bölgede ara paslarla Fenerbahçe'nin zaaflarından yararlanmaya çalıştık. İyi futbol oynadık ve galip gelmesini bildik.
"İNŞALLAH BAŞARARAK DESTAN YAZACAĞIZ"
Bütün futbolcularımı kutluyorum. Ligin daha başındayız. En alttan çıkmayı inşallah hep beraber başarırız.
Ben hayatım boyunca hep alttaki takımlar çalıştırırım. Bu benim kaderim herhalde.
Bu sürecin içinde yaşadığımız başarılar, Kayserispor'da inandığım futbolcularla birlikte başaracağımızı düşünüyorum. İnşallah başararak desten yazacaklar.