Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan kurgu şampiyonluk açıklaması!

Fenerbahçe liderlik için sahaya çıktığı Kayserispor maçından puansız döndü. Kayserispor, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederek Süper Lig'deki ilk galibiyetini 10. haftada aldı. Maç sonunda Kayserispor başkanı Hamdi Elcuman, teknik direktör Bülent Uygun ve Adebayor galibiyeti değerlendirirken Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ve Ersun Yanal'dan önemli açıklamalar geldi. İşte her iki cephenin maç sonu açıklamaları...

3 Kasım 2019 Pazar 22:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





