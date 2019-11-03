Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan kurgu şampiyonluk açıklaması! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Kasım 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan kurgu şampiyonluk açıklaması!

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan kurgu şampiyonluk açıklaması!

Fenerbahçe liderlik için sahaya çıktığı Kayserispor maçından puansız döndü. Kayserispor, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederek Süper Lig'deki ilk galibiyetini 10. haftada aldı. Maç sonunda Kayserispor başkanı Hamdi Elcuman, teknik direktör Bülent Uygun ve Adebayor galibiyeti değerlendirirken Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ve Ersun Yanal'dan önemli açıklamalar geldi. İşte her iki cephenin maç sonu açıklamaları...
3 Kasım 2019 Pazar 22:02
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan kurgu şampiyonluk açıklaması!

Bülent Uygun: Bismillah dedik başladık. Zor bir süreçle başladık. Ekibimle birlikte gelerek 3 gün içinde önce analiz yaptık. Özellikle ikinci bölgede kapsama alanımızı daralttık.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan kurgu şampiyonluk açıklaması!

Üçüncü bölgede ara paslarla Fenerbahçe'nin zaaflarından yararlanmaya çalıştık. İyi futbol oynadık ve galip gelmesini bildik.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan kurgu şampiyonluk açıklaması!

"İNŞALLAH BAŞARARAK DESTAN YAZACAĞIZ"

Bütün futbolcularımı kutluyorum. Ligin daha başındayız. En alttan çıkmayı inşallah hep beraber başarırız.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan kurgu şampiyonluk açıklaması!

Ben hayatım boyunca hep alttaki takımlar çalıştırırım. Bu benim kaderim herhalde.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan kurgu şampiyonluk açıklaması!

Bu sürecin içinde yaşadığımız başarılar, Kayserispor'da inandığım futbolcularla birlikte başaracağımızı düşünüyorum. İnşallah başararak desten yazacaklar.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN