Haberler Haberler 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajları 2024 | 1 MAYIS RESİMLİ MESAJLAR ANLAMLI SÖZLER

1 Mayıs İşçi Bayramı mesajları 2024 | 1 MAYIS RESİMLİ MESAJLAR ANLAMLI SÖZLER

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, tüm dünya çapında alınteri ve emekle çalışan işçilerin hakkının gözetilmesi amacıyla ortaya atılmış bir gün olup ülkemizde resmi bayram olarak kutlanmaktadır. Türkiye'de ilk kez 1923 tarihinde resmi olarak kutlanmasının ardından 2008'de "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilmiştir. Bu özel günde sevdiklerinin bayramını en güzel mesajlarla kutlamak isteyenler arama motorlarında '1 Mayıs mesajları, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü sözleri' konularını araştırıyor. İşte en güzel 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2024 Salı 21:10
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1 Mayıs İşçi Bayramı mesajları 2024 | 1 MAYIS RESİMLİ MESAJLAR ANLAMLI SÖZLER

1 Mayıs İşçi Bayramı, ülkemizde ilk kez resmi olarak 1923'te kutlanmış, emek ve dayanışmanın önemini vurgulayan bir resmi bayramdır. İşçilerin ve emekçilerin hakkının savunulması amacıyla ortaya atılan ve tüm dünyada aynı tarihte kutlanan 1 Mayıs İşçi Bayramı için arama motorlarında '1 Mayıs mesajları, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü sözleri' araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

1 MAYIS MESAJLARI

🔸Haksızlıkların, eşitsizliklerin, adaletsizliklerin ve ezilmenin olmadığı, emeğin sömürülmediği, aydınlık, eşit ve güzel bir dünyayı göreceğimiz günlerin geleceği umuduyla, tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlarız.

🔸Bugün özel bir gün alın terinin gerçek sahiplerinin günü... 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.

🔸En kutsal kazanç alın teri ile kazanılan helal kazançtır. 1 Mayıs'ta bu helal kazanç üzerine kurulmuş en önemli bayramdır.

🔸Emek, sermayeye öncüldür ve ondan bağımsızdır. Sermaye ancak emeğin meyvesidir ve emek olmadan sermaye olmazdı. Emek sermayeden üstündür ve daha büyük önem arz eder.

🔸ÖzeIde emekçiIerimizin, geneIde dünya emekçiIerinin birIik mücadeIe ve dayanışma günü 1 Mayıs işçi bayramını kutIuyorum.

🔸Bir metre iş yapmayı, bir kilometre söz vermeye değişmem." Çalışan ve iş arayan her emekçinin 1 Mayıs'ı kutlu olsun…

🔸İşini dosdoğru yapan herkesin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Günü'nü kutluyorum.

🔸Emeğin, emektarın, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın günü olan 1 Mayıs'ımız kutlu olsun.

🔸Herkesin adil bir şekilde çalıştığı,hiçbir işçinin hakkının yenilmediği,umut dolu yarınlara. Emek hayattır gün gelir hatıra olur.

Taşları anıta çeviren her işçinin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı kutlu olsun.

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ SÖZLERİ

🔺İçinde alın teri, göz nuru bulunan kazanç helâl olur. Tadı bereketli olur. En hayırlı ve tatlı kazanç insanın el emeği göz nuru alın teri ile kazandığı rızıktır. - Hz. Muhammed (S.A.V)

🔺Yaşam değerli ve kutsaldı. Ama onur ve alın teri olmayınca yaşamın hiçbir anlamı yoktu. - Alein Kentigerna

🔺Hiçbir şey kendi alın teri kadar bir insanı tatmin edemez. Çalışan insan kendi varlığında hüküm süren bir ahengi bütün kâinata nakleder. Hayatın biricik nizamı bu ahengin kendisi olmalıdır. - Ahmet Hamdi Tanpınar

🔺"Seveceğin bir iş seçersen, yaşamında bir gün bile çalışmış olmazsın." - Confucius

erkesin sevdiği işi yapması dileğiyle…

🔺Emek olmadan hiçbir şey yetişmez. - Sofokles

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