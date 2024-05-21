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Aziz Yıldırım'dan seçim açıklamalası: Şampiyon olursak...

Fenerbahçe'de başkan aday Aziz Yıldırım, kongre üyeleriyle bir araya geldi ve dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Yıldırım'ın sözleri... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2024 Salı 21:11 Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2024 Salı 21:20
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Aziz Yıldırım'dan seçim açıklamalası: Şampiyon olursak...

Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, 30-31 Mayıs'ta çoğunluk sağlanamazsa 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurul öncesi kongre üyeleriyle bir araya geldi ve açıklamalarda bulundu.

Kalamış'ta bulunan bir restoranda kongre üyeleriyle bir araya gelen Aziz Yıldırım, tezahüratlar ve meşaleler eşliğinde mekana giriş yaptı.

Kongre üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği yemekte Yıldırım, yaptığı konuşmada herkese teşekkür etti.

"BİZ KAYBEDELİM FENERBAHÇE KAZANSIN"

Fenerbahçe'nin galip gelmesi, şampiyon olması hepimizi mutlu eder. Galatasaray maçı için 'Biz Galatasaray'ı yeneceğiz.' dedim. Öyle bir noktaya geldik ki, şampiyon olursak başkanlık ve yönetim kurulunu kazanma şansımızı kaybederiz. Ama yine de Fenerbahçe şampiyon olsun. Çocuklar 10 yıldır mutlu olmuyordu. Şampiyon olursak Fenerbahçeli çocuklar üzülmeyecektir.

Fenerbahçe'de amatör branşların başarılı şekilde devam ettiğini de vurgulayan Yıldırım, şunları söyledi:

"Biz spor kulübüyüz. Amatör branşlar bizim bıraktığımız şekilde devam ediyor. Dörtlü Final'e çıkan takımımız inşallah şampiyon olup ikinci kez bu kupayı getirir. Seçimde kim kazanırsa kazansın, Fenerbahçe camiası 3 Temmuz'da olduğu gibi birlik, beraberlik içinde devam etmelidir. Kim seçilirse seçilsin, hiç önemli değil. Biz Fenerbahçe'yiz, en büyüğüyüz, en büyük olmaya da mecburuz. Kuva-yi Milliye'yi canlandıran kulüptür burası. 3 Temmuz'da bunu gördük. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'ne sarılalım ve bu ülkenin ileriye gitmesi için çalışalım. Hepinizi çok seviyorum. Biz Fenerbahçe'yiz. 1919'dan bu yana bu cumhuriyetin kuruluşu için her şeyi yaptık. Onun için Fenerbahçe'ye sahip çıkmalıyız, kavga değil barış yapmalıyız."

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