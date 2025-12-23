CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe İrfan Can Kahveci için kararını verdi! Devre arasında...

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci'nin geleceği netleşti. Sarı lacivertliler 30 yaşındaki kanat oyuncusu için transfer kararını verdi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2025 Salı 10:56
Fenerbahçe'de 12 Ekim'de Cenk Tosun ile birlikte kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci'nin geleceği netleşti.

Sarı-lacivertliler, 30 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu ligin ikinci yarısında da kadroda düşünmediğini iletti. İrfan Can'dan kendisine takım bulması istendi.

Sabah'ta yer alan habere göre; kontratı Haziran 2028'de sona erecek olan tecrübeli futbolcunun bonservisiyle ya da kiralık olarak gönderileceği belirtildi.

Bilindiği üzere oyuncu, 2020-2021 sezonunda Başakşehir'den Fenerbahçe'ye 7 milyon Euro + KDV boservis bedeliyle transfer edilmişti.

Sarı lacivertlilerle toplam 180 maça çıkan ve bunların 108'ine ilk 11'de başlayan İrfan Can, 31 gol atma başarısı gösterdi.

