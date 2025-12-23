TÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor maçı İZLE: Saati ve kanalı!

TÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan yeniden başladı. B Grubu'nun iddialı iki Süper Lig ekibi TÜMOSAN Konyaspor ve Hesap.com Antalyaspor, Konya'daki kritik maçta karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de 17 puanlı Konyaspor ile 15 puanlı Antalyaspor'un arasındaki 2 puanlık rekabet, bu kez kupa arenasına taşınarak grup liderliği yolunda ilk büyük sınavı oluşturacak. Peki TÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜMOSAN KONYASPOR-HESAP.COM ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

TÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor maçı, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda, 23 Aralık Salı günü oynanacak.

TÜMOSAN KONYASPOR-HESAP.COM ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

TÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor maçı saat 17.30'da Kadir Sağlam'ın düdüğüyle start alacak.

TÜMOSAN KONYASPOR-HESAP.COM ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. B Grubu 1. haftasında oynanacak TÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor maçı, A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.