TÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor maçı İZLE: Saati ve kanalı!

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta maçında TÜMOSAN Konyaspor, evinde Hesap.com Antalyaspor'u konuk ediyor. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada kupa yolundaki ilk adımda 3 puanı kapmak isteyen iki takım da 3 puan hedefiyle sahaya çıkacak. Süper Lig'de ev sahibi 13, Antalyaspor ise 15. sırada yer alıyor. Ligde birbirine komşu olan ve son dönemde alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren iki ekibin bu kritik randevusu, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. İşte TÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor maçı detayları...

TÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan yeniden başladı. B Grubu'nun iddialı iki Süper Lig ekibi TÜMOSAN Konyaspor ve Hesap.com Antalyaspor, Konya'daki kritik maçta karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de 17 puanlı Konyaspor ile 15 puanlı Antalyaspor'un arasındaki 2 puanlık rekabet, bu kez kupa arenasına taşınarak grup liderliği yolunda ilk büyük sınavı oluşturacak. Peki TÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜMOSAN KONYASPOR-HESAP.COM ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

TÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor maçı, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda, 23 Aralık Salı günü oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı A Spor'da!

TÜMOSAN KONYASPOR-HESAP.COM ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

TÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor maçı saat 17.30'da Kadir Sağlam'ın düdüğüyle start alacak.

TÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor MAÇI CANLI İZLE

TÜMOSAN KONYASPOR-HESAP.COM ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. B Grubu 1. haftasında oynanacak TÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor maçı, A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

