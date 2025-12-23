CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Antoine Griezmann için karar verildi!

Galatasaray'da Antoine Griezmann için karar verildi!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için çalışmalarına hız veren Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını, Slovak stoperin transfer etmek isteyen dev kulübü açıkladı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2025 Salı 10:18
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da Antoine Griezmann için karar verildi!

Trendyol Süper Lig'de ilk yarıyı zirvede tamamlayan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi.

Galatasaray'da Antoine Griezmann için karar verildi!

Sarı-kırmızılılar, ocak ayında başlayacak ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı.

Galatasaray'da Antoine Griezmann için karar verildi!

Sezon başında takıma kazandırdığı isimlerle dünya çapında gündem olan Aslan, ara transfer döneminde de adından söz ettirmek istiyor.

Galatasaray'da Antoine Griezmann için karar verildi!

Çok sayıda isimle temas halinde olan Galatasaray'da gündeme gelen isimlerden biri de Antoine Griezmann olmuştu.

Galatasaray'da Antoine Griezmann için karar verildi!

Mertens'in vedası sonrası ön alanda eksikliğini hisseden ve bu doğrultuda Atletico Madrid'in dünyaca ünlü Fransız yıldızı Griezmann'ı gündemine alan sarı-kırmızılılarda Yunus'un yükselişi planları değiştirdi.

Galatasaray'da Antoine Griezmann için karar verildi!

TRANSFERDEN VAZGEÇİLDİ

Galatasaray'da Yunus Akgün'ün performansı sonrası Griezmann transferi rafa kaldırıldı.

Galatasaray'da Antoine Griezmann için karar verildi!

2.5 sene kontrat isteyen ve senelik de 10 milyon euro talep eden Griezmann'ı yaşı ve yüksek maliyetinden dolayı rafa kaldıran Cimbom'da böyle bir riske girilmesi doğru bulunmadı.

Galatasaray'da Antoine Griezmann için karar verildi!

Başkan Dursun Özbek ile beraber teknik kadronun da Yunus'un pozisyonuna yapılacak hamlenin doğru olmadığı noktasında birleştikleri öğrenildi.

Galatasaray'da Antoine Griezmann için karar verildi!

Böylece ön alana yapılacak transferin yerine acil ihtiyaç gibi görünen pozisyonlara yapılması kararı alındı. Başkan Özbek'in, "Yunus varken ve böyle oynarken Griezmann hamlesi gereksiz olur" dediği öğrenildi. Galatasaraylı yöneticiler de Yunus için "Yerli Griezmann" benzetmesi yaptı.

Dünya devi Skriniar'ı istiyor!
REKLAM - D&R
DİĞER
Trabzonspor maçı sonrası Halil Umut Meler eleştirisi! ‘Akıl tutulması’
TAKVİM firari Kasım Garipoğlu'nu enseledi! Miami'de ozon alıp kanındaki uyuşturucuyu temizletiyor: "Ela Rümeysa Cebeci" detayı
Fenerbahçe'den bir transfer daha!
Spor yazarları Gençlerbirliği-Trabzonspor maçını değerlendirdi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dünya devi Skriniar'ı istiyor! Dünya devi Skriniar'ı istiyor! 09:45
Buruk'tan Ahmed Kutucu kararı Buruk'tan Ahmed Kutucu kararı 09:36
Fenerbahçe'den bir transfer daha! Fenerbahçe'den bir transfer daha! 09:32
Voleybol Efeler Ligi'nde maç programı! Voleybol Efeler Ligi'nde maç programı! 09:19
Spor yazarları Gençlerbirliği-Trabzonspor maçını değerlendirdi Spor yazarları Gençlerbirliği-Trabzonspor maçını değerlendirdi 08:46
Süper Kupa'da şampiyon Napoli! Süper Kupa'da şampiyon Napoli! 01:49
Daha Eski
Süper Kupa'da şampiyon Napoli! Süper Kupa'da şampiyon Napoli! 01:49
F.Bahçe'ye bir Kolombiyalı daha! F.Bahçe'ye bir Kolombiyalı daha! 01:33
F.Bahçe'ye bir Kolombiyalı daha! F.Bahçe'ye bir Kolombiyalı daha! 01:33
Trabzonspor Ankara'da kaybetti! Trabzonspor Ankara'da kaybetti! 00:51
Fatih Tekke: Bize yakışmayan... Fatih Tekke: Bize yakışmayan... 00:51
İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi! 00:51