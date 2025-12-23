Galatasaray'da Antoine Griezmann için karar verildi!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için çalışmalarına hız veren Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını, Slovak stoperin transfer etmek isteyen dev kulübü açıkladı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Trendyol Süper Lig'de ilk yarıyı zirvede tamamlayan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi.
Sarı-kırmızılılar, ocak ayında başlayacak ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı.
Sezon başında takıma kazandırdığı isimlerle dünya çapında gündem olan Aslan, ara transfer döneminde de adından söz ettirmek istiyor.
Çok sayıda isimle temas halinde olan Galatasaray'da gündeme gelen isimlerden biri de Antoine Griezmann olmuştu.
Mertens'in vedası sonrası ön alanda eksikliğini hisseden ve bu doğrultuda Atletico Madrid'in dünyaca ünlü Fransız yıldızı Griezmann'ı gündemine alan sarı-kırmızılılarda Yunus'un yükselişi planları değiştirdi.
TRANSFERDEN VAZGEÇİLDİ
Galatasaray'da Yunus Akgün'ün performansı sonrası Griezmann transferi rafa kaldırıldı.
2.5 sene kontrat isteyen ve senelik de 10 milyon euro talep eden Griezmann'ı yaşı ve yüksek maliyetinden dolayı rafa kaldıran Cimbom'da böyle bir riske girilmesi doğru bulunmadı.
Başkan Dursun Özbek ile beraber teknik kadronun da Yunus'un pozisyonuna yapılacak hamlenin doğru olmadığı noktasında birleştikleri öğrenildi.
Böylece ön alana yapılacak transferin yerine acil ihtiyaç gibi görünen pozisyonlara yapılması kararı alındı. Başkan Özbek'in, "Yunus varken ve böyle oynarken Griezmann hamlesi gereksiz olur" dediği öğrenildi. Galatasaraylı yöneticiler de Yunus için "Yerli Griezmann" benzetmesi yaptı.