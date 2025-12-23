CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Boks Bilecikli kick boksçulardan Türkiye derecesi!

Bilecikli kick boksçulardan Türkiye derecesi!

Konya’da düzenlenen Spor Toto Kick Boks Yıldızlar Ligi Finalleri’nde Bilecikli sporcular önemli bir başarıya imza attı. İşte detaylar...

Boks Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2025 Salı 10:14
Bilecikli kick boksçulardan Türkiye derecesi!

Konya'da düzenlenen Spor Toto Kick Boks Yıldızlar Ligi Finalleri'nde Bilecikli sporcular Türkiye derecesi elde etti.

Bilecik'i temsil eden sporculardan Tuba Nur Yağcı Türkiye şampiyonu olurken, Ömer Faruk Özbay ise Türkiye üçüncüsü oldu. Bilecikli sporcuların elde ettiği dereceler kentte sevinçle karşılanırken, başarıda emeği geçen antrenör Fehmi Piliç de tebrik edildi. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde müsabakalara hazırlanan sporcuların, disiplinli çalışmalarıyla bu dereceleri elde ettiği belirtildi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, elde edilen başarıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sporcularımızı ve antrenörümüz Fehmi Piliç'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi.

