Ziraat Türkiye Kupası
Kocaelispor-Erzurumspor FK maçı CANLI YAYIN İZLE: Saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig’de topladığı 23 puanla 8. sırada yer alan Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nun açılışında, Trendyol 1. Lig’in zirve ortaklarından 30 puanlı Erzurumspor FK’yı konuk ediyor. Üst ligin dişli ekibi ile alt ligin formda temsilcisini karşı karşıya getiren Türkiye Kupası randevusu, hem Kocaelispor’un Süper Lig kalitesini tescilleme hem de Erzurumspor FK’nın gruba sürpriz bir başlangıç yapma mücadelesine sahne olacak. Peki Kocaelispor-Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2025 Salı 11:35
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması, Süper Lig ve 1. Lig'in iki güçlü camiasının taktik savaşıyla başlıyor. Süper Lig'in ilk yarısında 23 puanla 8. sırada kendine yer bularak dikkatleri üzerine çeken Kocaelispor, kendi sahasında 1. Lig'de 30 puanla 6. sırada zirveyi zorlayan Erzurumspor FK ile karşılaşıyor. Bir yanda ligdeki istikrarını kupada da sürdürmek isteyen Selçuk İnan'ın ekibi, diğer yanda ise lig farkını saha avantajıyla eritip sükse yapmak isteyen Serkan Özbalta'nın öğrencileri... İşte Kocaelispor-Erzurumspor FK maçının canlı yayın bilgileri...

KOCAELİSPOR-ERZURUMSPOR FK MAÇI NE ZAMAN?

Kocaelispor-Erzurumspor FK maçı, Turka Kocaeli Stadyumu'nda, 23 Aralık Salı günü oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı A Spor'da!

KOCAELİSPOR-ERZURUMSPOR FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Kocaelispor-Erzurumspor FK maçı saat 15.00'te Turgut Doman'ın düdüğüyle start alacak. Hakem yardımcılıklarını ise Sabri Öğe ve Selim Şenöz üstlenecek.

👉Kocaelispor-Erzurumspor FK MAÇI CANLI İZLE👈

KOCAELİSPOR-ERZURUMSPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. C Grubu 1. haftasında oynanacak Kocaelispor-Erzurumspor FK maçı, A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

