Kocaelispor-Erzurumspor FK maçı CANLI YAYIN İZLE: Saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması, Süper Lig ve 1. Lig'in iki güçlü camiasının taktik savaşıyla başlıyor. Süper Lig'in ilk yarısında 23 puanla 8. sırada kendine yer bularak dikkatleri üzerine çeken Kocaelispor, kendi sahasında 1. Lig'de 30 puanla 6. sırada zirveyi zorlayan Erzurumspor FK ile karşılaşıyor. Bir yanda ligdeki istikrarını kupada da sürdürmek isteyen Selçuk İnan'ın ekibi, diğer yanda ise lig farkını saha avantajıyla eritip sükse yapmak isteyen Serkan Özbalta'nın öğrencileri... İşte Kocaelispor-Erzurumspor FK maçının canlı yayın bilgileri...

KOCAELİSPOR-ERZURUMSPOR FK MAÇI NE ZAMAN?

Kocaelispor-Erzurumspor FK maçı, Turka Kocaeli Stadyumu'nda, 23 Aralık Salı günü oynanacak.

KOCAELİSPOR-ERZURUMSPOR FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Kocaelispor-Erzurumspor FK maçı saat 15.00'te Turgut Doman'ın düdüğüyle start alacak. Hakem yardımcılıklarını ise Sabri Öğe ve Selim Şenöz üstlenecek.

KOCAELİSPOR-ERZURUMSPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. C Grubu 1. haftasında oynanacak Kocaelispor-Erzurumspor FK maçı, A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.