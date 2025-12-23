CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Sivasspor, Bandırmaspor maçına hazırlanıyor!

Özbelsan Sivasspor, Bandırmaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlılar, 27 Aralık Cumartesi günü sahasında oynayacağı karşılaşma için çalışmalarını sürdürüyor. İşte detaylar...

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında sahasında Bandırmaspor'u konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını 23 Aralık'ta gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı 3 takımlı turnuva ile tamamladı.

Yiğidolar, Bandırmaspor maçının hazırlıklarına 24 Aralık'ta yapacağı antrenmanla devam edecek.

Özbelsan Sivasspor - Bandırmaspor karşılaşması, 27 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

