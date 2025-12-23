Sivasspor, Bandırmaspor maçına hazırlanıyor!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında sahasında Bandırmaspor'u konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını 23 Aralık'ta gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı 3 takımlı turnuva ile tamamladı.

Yiğidolar, Bandırmaspor maçının hazırlıklarına 24 Aralık'ta yapacağı antrenmanla devam edecek.

Özbelsan Sivasspor - Bandırmaspor karşılaşması, 27 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.