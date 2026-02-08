Alaves - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | La Liga

Alaves - Getafe maçını izlemek için tıklayın...

La Liga'da pazar gününün öne çıkan maçlarından biri olan Alaves - Getafe karşılaşması, hem üst sıraları hem de düşme hattını yakından ilgilendiriyor. "Alaves Getafe maçı ne zaman oynanacak?" ve "Canlı yayın bilgileri neler?" soruları futbol gündeminde yer alıyor. Ev sahibi Alaves, bu sezon sahasında etkili bir performans ortaya koyarken, ilk 8 hedefini sürdürüyor. Real Sociedad ile arasındaki puan farkını kapatmak isteyen ekip için bu maç büyük önem taşıyor. Getafe ise ligde kalma yolunda her puanın altın değerinde olduğu bir döneme girmiş durumda. 17. sıradaki konumu nedeniyle hata yapma lüksü bulunmayan konuk ekip, Alaves deplasmanında sürpriz arıyor.

ALAVES-GETAFE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Deportivo Alaves - Getafe maçı, İspanya La Liga kapsamında 8 Şubat 2026 günü saat 16:00'da oynanacak.

ALAVES-GETAFE MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, S Sport kanalında canlı yayınlanacak. Alaves-Getafe maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Alaves muhtemel ilk 11'i: Sivera, Tenaglia, Garces, Pacheco, Jonny, Calebe, Blanco, Ibanez, Alena, Martinez, Boye

Getafe muhtemel ilk 11'i: Soria, Dakonam, Duarte, Romero, Femenia, Milla, Arambarri, Iglesias, Martin, Satriano, Vazquez

