Francesca Lollobrigida doğum gününde altın madalyayı rekor kırarak kazandı

Francesca Lollobrigida doğum gününde altın madalyayı rekor kırarak kazandı

Milano Cortina 2026 Kış Olimpiyatları’nda ev sahibi ülke adına yarışan Francesca Lollobrigida, kadınlar 3000 metre sürat pateninde Olimpiyat rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu. Doğum gününde piste çıkan İtalyan sporcu, bu zaferle Milano Cortina 2026’da ev sahibi ülkeye kazandırılan ilk altın madalya imzasını attı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 10:47
Francesca Lollobrigida doğum gününde altın madalyayı rekor kırarak kazandı

İtalya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Milano Cortina 2026 Kış Olimpiyat Oyunları, sürat pateninde unutulmaz bir başarıyla kapılarını açtı. Doğum gününde piste çıkan İtalyan sporcu Francesca Lollobrigida, kadınlar 3000 metre yarışında Olimpiyat rekoru kırarak ülkesine organizasyondaki ilk altın madalyayı kazandırdı. Uzun süren sakatlık ve sağlık sorunlarını geride bırakan 35 yaşındaki sporcu, bu tarihi zaferin ardından zirvede yer aldı. Yarışı Norveçli Ragne Wiklund ikinci sırada tamamlarken, Kanadalı Valérie Maltais bronz madalyaya uzandı. Ev sahibi tribünler önünde elde edilen bu rekorlu sonuç, oyunların ilk günlerine damga vurdu.

Milano Sürat Pateni Stadı'nda yapılan kadınlar 3000 metre mücadelesinde Lollobrigida, 3:54.28'lik derecesiyle yeni Olimpiyat rekorunu kayıtlara geçirdi. 35. yaş gününü coşkulu seyirci desteğiyle kutlayan deneyimli sporcu, ortaya koyduğu performansla İtalya'da büyük sevinç yarattı.

Yarışın ardından basına konuşan Lollobrigida, yaşadığı mutluluğu "Bu, rüya içinde bir rüya. Bu başarı sadece bana değil, birlikte emek veren tüm ekibimize ait" sözleriyle dile getirdi.

