Haberler Süper Lig Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig’de haftanın en çok merak edilen karşılaşmalarından biri olan Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı futbolseverlerin gündeminde. “Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?” sorusu arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 09:28
Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Çaykur Rizespor-Galatasaray maçını takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'de Pazar günü oynanacak Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı, zirve yarışını ve alt sıraları yakından ilgilendiriyor. Futbolseverler, "Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta başlıyor?" ve "hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularının yanıtını arıyor. Galatasaray, ligdeki liderliğini sürdürmek ve rakipleriyle arasındaki üç puanlık avantajı kaybetmemek için Rize deplasmanında hata yapmak istemiyor. Ev sahibi Çaykur Rizespor ise 12. sırada yer aldığı lig tablosunda yeniden çıkış yakalamak adına bu karşılaşmayı önemli bir fırsat olarak görüyor. Detaylar FOTOMAC.com'da...

ÇAYKUR RİZESPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı, bugün saat 17.00'de Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig'de bugün oynanacak olan Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı, beIN Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak.

MAÇ ÖN İZLEMESİ

Yeşil-mavili takım, ligde geride kalan haftalarda 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 yenilgi alarak toplamda 20 puan topladı ve puan tablosunda 12. sırada yer aldı. Çaykur Rizespor, sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada ise rakibiyle deplasmanda karşı karşıya gelmiş ve sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.

ÇAYKUR RİZESPOR-GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

Çaykur Rizespor - Galatasaray maçını Ozan Ergun yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Çaykur Rizespor muhtemel ilk 11: Canpolat, Şahin, Mosci, Akaydın, Hojer, Antalyalı, Laci, Olawoyin, Milhaila, Zeqiri, Sowe

Galatasaray muhtemel ilk 11'i: Çakır Sallai, Sanchez, Bardakçı, Elmalı, Ayhan, Torreira, Akgün, Sara, Lang, Osimhen

MEBUDE YENİDEN KULÜBEYE DÖNÜYOR

Westerlo'dan transfer edilen ve Türkiye Kupası'nda Rizespor formasıyla ilk kez 11'de sahaya çıkan Adedire Mebude, beklentilerin aksine lig maçında yedek kulübesine çekilebilir. İskoçya U-21 Milli Takımı'nda da forma giyen genç oyuncunun, bu karşılaşmada hamle oyuncusu olarak değerlendirilmesi bekleniyor.

HÜCUM HATTINDA ICARDI, OSIMHEN VE LANG ÖNE ÇIKIYOR

Türkiye Kupası'nda İstanbulspor karşısında gol atan Ahmed Kutucu ve Mauro Icardi, hücumda formda bir görüntü sergiledi. Teknik ekibin lig maçında ise Noa Lang'in sol kanatta, Victor Osimhen'in ise forvette ilk 11'de sahaya çıkmasını planladığı öğrenildi.

LEMINA CEZALI, KAAN AYHAN İLK 11'E YAKIN

Orta sahada önemli bir eksik bulunuyor. Mario Lemina, gördüğü dört sarı kart nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Hafta içi oynanan kupada orta sahada görev alan Kaan Ayhan, bu sezon ligde ikinci kez ilk 11'de sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

