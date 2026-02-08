İkas Eyüpspor - Rams Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Süper Lig’de alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelede gözler İkas Eyüpspor - Rams Başakşehir FK maçına çevrildi. Futbolseverler, “Eyüpspor -Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorusunun yanıtını araştırıyor.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 08:50 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 08:56
İkas Eyüpspor - Rams Başakşehir maçı canlı izlemek için tıklayın...

Süper Lig'de heyecan Pazar günü İkas Eyüpspor - Rams Başakşehir FK maçıyla devam edecek. Futbolseverler, "Eyüpspor-Başakşehir maçı saat kaçta oynanacak?" ve "hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. Karşılaşma, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak. Ev sahibi Eyüpspor, küme düşme hattından uzaklaşmak adına bu karşılaşmayı büyük bir fırsat olarak görüyor. Taraftar desteğiyle sahaya çıkacak olan Eyüpspor, güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuç almayı hedefliyor. Rams Başakşehir FK ise deplasmanda kontrollü bir oyunla puan ya da puanlar almanın peşinde olacak.

EYÜPSPOR-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın ikas Eyüpspor'a konuk olacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 14.30'da başlayacak.

EYÜPSPOR-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Eyüpspor muhtemel ilk 11: Yılmaz, Yavus, Satli, Onguene, Ulvan, Taşkın, Legowski, Pintos, Altubas, Gezek, Bozok

İstanbul Başakşehir muhtemel ilk 11'i: Şengezer, Şahiner, Duarte, Opoko, Operi, Kemen, Güneş, Fayzullaev, Shomurodov, Harit, Selke

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
