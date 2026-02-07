CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fatih Tekke'den Zubkov açıklaması! Fenerbahçe maçında oynayabilecek mi?

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Samsunspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti. Maçın ardından bordo-mavili ekibin Teknik Direktörü Fatih Tekke, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Giriş Tarihi: 07 Şubat 2026 Cumartesi 22:39 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2026 Cumartesi 22:54
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Samsunspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti. Maçın ardından bordo-mavili ekibin Teknik Direktörü Fatih Tekke, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE FATİH TEKKE'NİN AÇIKLAMALARI

"Hak ettiğimiz bir üç puan. Çok zor bir deplasman. Buraya gelen taraftarımıza hayırlı olsun. Maç maç ilerlemek zorundayız. Her hafta bizim için daha da zorlaşıyor."

"Takımdaki pozitif havanın tersini yansıtmak isteyen insanlar var. Bunlar doğru değil. Biz gayet iyiyiz. İnancımız tam. Daha fazla destek istiyoruz. Hep birlikte ayakta duracağız."

Soru: Zubkov'un Fenerbahçe maçına yetişme ihtimali var mı?

Fatih Tekke: Zubkov'un durumu çok net değil, umarım yetişir. Öncelikli bilgim yetişmeyeceği yönünde.

DİĞER
