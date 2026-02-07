Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan taşlı saldırıya ilişkin açıklama!

Giriş Tarihi: 07 Şubat 2026 , 22:35 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2026 , 22:48

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Samsunspor maçı öncesi bordo mavililerin takım otobüsüne taşlı saldırı düzenlenmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Doğan, "Samsun bizim komşu şehrimiz, bizim komşumuz. Samsunluları biz çok seviyoruz. Yönetimdeki arkadaşlarımızı çok seviyoruz, hiçbir sıkıntımız yok. Her şehirde böyle münferit şeyler olabilir. Samsun camiasını bağlamaz." dedi. İşte o sözler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)