CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Amed SK Atko Grup Pendikspor'u deplasmanda mağlup etti

Amed SK Atko Grup Pendikspor'u deplasmanda mağlup etti

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Atko Grup Pendikspor'u 2-0 yendi. İşte maçın detayları...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2026 Cumartesi 21:12
Amed SK Atko Grup Pendikspor'u deplasmanda mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, konuk olduğu Atko Grup Pendikspor'u 2-0 yendi.

Stat: Pendik

Hakemler: Batuhan Kolak, Hüsnü Emre Çelimli, Seyfettin Ünal

Atko Grup Pendikspor: Deniz Dilmen, Soldo, Denic (Dk. 73 Ahmet Karademir), Clarke-Harris (Dk. 59 Berkay Sülüngöz), Wilks (Dk. 73 Thuram), Hakan Yeşil, Hüseyin Maldar, Mesut Özdemir, Bekir Karadeniz, Furkan Mehmet Doğan, Yiğit Fidan

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Tarkan Serbest (Dk. 69 Cem Üstündağ), Syrota, Hasan Ali Kaldırım, Sinan Kurt (Dk. 86 Atakan Müjde), Traore (Dk. 69 Mehmet Yeşil), Hasani, Moreno (Dk. 69 Dia Saba), Dimitrov (Dk. 81 Afena-Gyan), Diagne

Goller: Dk. 49 Traore, Dk. 60 Diagne (Amed Sportif Faaliyetler)

Kırmızı kart: Dk. 42 Hakan Yeşil (Atko Grup Pendikspor)

Sarı kartlar: Dk. 39 Murat Uçar, Dk. 45+1 Tarkan Serbest (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 90+1 Yiğit Fidan (Atko Grup Pendikspor)

Fatih Tekke: 6 ayda bunları yapmak...
Trabzonspor'un golü ofsayta takıldı! İşte o pozisyon
DİĞER
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
İstanbul'da Orta Doğu masası! Başkan Erdoğan Ürdün Kralı II. Abdullah ile görüştü
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor takım otobüsüne bir taşlı saldırı daha
F.Bahçe'de Fred gerçeği ortaya çıktı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'un golü ofsayta takıldı! İşte o pozisyon Trabzonspor'un golü ofsayta takıldı! İşte o pozisyon 20:44
Barcelona evinde zorlanmadı Barcelona evinde zorlanmadı 20:29
CANLI | Nantes-Lyon maçı CANLI | Nantes-Lyon maçı 20:17
Arsenal'dan sahasında net galibiyet! Arsenal'dan sahasında net galibiyet! 20:12
Cole Palmer Chelsea'ye 3 puanı getirdi! Cole Palmer Chelsea'ye 3 puanı getirdi! 20:10
CANLI İZLE | Brest-Lorient maçı CANLI İZLE | Brest-Lorient maçı 20:00
Daha Eski
Trabzonspor takım otobüsüne bir taşlı saldırı daha Trabzonspor takım otobüsüne bir taşlı saldırı daha 19:26
G.Saray Rize'ye ulaştı G.Saray Rize'ye ulaştı 19:23
Fatih Tekke: 6 ayda bunları yapmak... Fatih Tekke: 6 ayda bunları yapmak... 18:55
Vanspor 3 puanı 3 golle aldı! Vanspor 3 puanı 3 golle aldı! 18:42
Trabzonspor'dan üst üste 10. galibiyet! Trabzonspor'dan üst üste 10. galibiyet! 18:15
Dünya devine Osimhen önerisi! Dünya devine Osimhen önerisi! 18:11