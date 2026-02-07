Amed SK Atko Grup Pendikspor'u deplasmanda mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, konuk olduğu Atko Grup Pendikspor'u 2-0 yendi.
Stat: Pendik
Hakemler: Batuhan Kolak, Hüsnü Emre Çelimli, Seyfettin Ünal
Atko Grup Pendikspor: Deniz Dilmen, Soldo, Denic (Dk. 73 Ahmet Karademir), Clarke-Harris (Dk. 59 Berkay Sülüngöz), Wilks (Dk. 73 Thuram), Hakan Yeşil, Hüseyin Maldar, Mesut Özdemir, Bekir Karadeniz, Furkan Mehmet Doğan, Yiğit Fidan
Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Tarkan Serbest (Dk. 69 Cem Üstündağ), Syrota, Hasan Ali Kaldırım, Sinan Kurt (Dk. 86 Atakan Müjde), Traore (Dk. 69 Mehmet Yeşil), Hasani, Moreno (Dk. 69 Dia Saba), Dimitrov (Dk. 81 Afena-Gyan), Diagne
Goller: Dk. 49 Traore, Dk. 60 Diagne (Amed Sportif Faaliyetler)
Kırmızı kart: Dk. 42 Hakan Yeşil (Atko Grup Pendikspor)
Sarı kartlar: Dk. 39 Murat Uçar, Dk. 45+1 Tarkan Serbest (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 90+1 Yiğit Fidan (Atko Grup Pendikspor)