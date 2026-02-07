Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor! 3 puan 3 golle geldi

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 21. hafta maçında Samsunspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti. Bordo-mavili ekibe galibiyeti getiren golleri 23. ve 81. dakikalarda Paul Onuachu ile 90+1. dakikada Ernest Muçi (P) kaydetti.

ONUACHU'NUN 2 GOLÜ SAYILMADI

Trabzonspor'un golcü ismi Paul Onuachu, 23. ve 81. dakikalarda attığı goller haricinde 38. ve 55. dakikalarda da ağları havalandırdı. Onuachu'nun iptal edilen ilk golü ofsayta takılırken 2. golü ise VAR incelemesi sonrası pozisyonun öncesinde faul olması nedeniyle iptal edildi.

Bu karşılaşmayla birlikte Trabzonspor, 45 puana yükseldi ve 3. sıradaki yerini koruyarak şampiyonluk için iddiasını sürdürdü. Samsunspor ise 30 puanda kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Samsunspor, Hesap.com Antalyaspor deplasmanına konuk olacak. Trabzonspor ise sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Holse'nin pasında ceza sahası yayı üzerinden Ntcham'ın sert şutunda top üstten az farkla auta çıktı.

15. dakikada seri çalımlarla ceza sahasına ön çizgisine kadar gelen Oulai'nin şutunda top yandan dışarı gitti.

23. dakikada Muçi'nin soldan ortasında Onuachu'nun kafa vuruşunda Satka'ya çarpan top filelere gitti. 0-1

38. dakikada Muçi'nin topuk pasında Onuachu'nun vuruşunda filelere giden top ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

41. dakikada Muçi'nin pasında penaltı noktası üzerinde kaleciyle karşı karşıya kalan Mustafa'nın şutunda kaleci Okan topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

55'inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Oulai'nin ortasında kafa vuran Onuachu, topu ağlara gönderdi. VAR'ın çağırdığı hakem Alper Akarsu, yaptığı inceleme sonrası öncesinde yapılan faul nedeniyle golü iptal etti.

59'uncu dakikada VAR incelemesi sonrası serbest vuruş kullanan Zeki'nin çektiği şut barajdan sekti. Topu kontrol eden Ndiaye meşin yuvarlağı ağlara gönderse de ofsayt nedeniyle gol iptal edildi.

74'üncü dakikada Soner'in sol taraftan yaptığı ortaya kafayla vuran Mouandilmadji topu dışarı gönderdi.

81'inci dakikada ceza sahası içinde yapılan paslaşmalar sonrası Umut Nayir'in içeri çevirdiği topa altı pas üzerinde dokunan Onuachu, fileleri havalandırdı: 0-2.

89'uncu dakikada Muçi'nin ara pasına Soner'in elle müdahale etmesi sonucu hakem penaltı kararı verdi.

90+1'inci dakikada Muçi, sol tarafa yaptığı düzgün vuruşla penaltıyı gole çevirdi: 0-3.

Karşılaşma Trabzonspor'un 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.