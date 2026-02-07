CANLI SKOR ANA SAYFA
Mustafa Eskihellaç: Hücumda oynamak daha keyifli

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Samsunspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti. Maçın ardından bordo-mavili ekipte Mustafa Eskihellaç, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2026 Cumartesi 22:59
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Samsunspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti. Maçın ardından bordo-mavili ekipte Mustafa Eskihellaç, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE MUSTAFA ESKİHELLAÇ'IN AÇIKLAMALARI

"Güzel bir maç oldu içeriden görebildiğim kadarıyla. Türkiye'nin her yerinde kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Burası da zor bir deplasman. Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Çok iyi mücadele ettik. Maçın başında 5-10 dakika sanki zorlandık gibi gözüktü ama önemli olan buralardan çıkmak. İyi çıktığınız zaman, biz iyi olduğumuz zaman rakiplerimiz zorlanıyor karşımızda. Net bir galibiyet aldık. Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Çok keyif alarak çalışıyoruz ve bunun meyvesini alıyoruz. Hedefimiz daha da güçlü, kaliteli ve başarılı bir takım olmak. Bu güzel camiayı mutlu etmek istiyoruz"

"Bu takımda sahada bulunmak zaten çok keyifli. Benim futbola başladığım mevki sol açık. Ben hücum oyuncusuydum. Sağ bek oynadım, sol bek oynadım ama hücumda oynamak daha keyifli. Bugün de elimden geleni yapmaya çalıştım."

