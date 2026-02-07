Paul Onuachu: Çok iyi bir 3 puan aldık

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasındaki Karadeniz derbisinde Trabzonspor, deplasmanda Samsunspor'u 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Bordo-mavililerde attığı 2 golle yıldızlaşan Paul Onuachu açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa konuşan Nijeryalı forvet, "Çok zor bir maç oynayacağımızı biliyorduk. Samsunspor iyi bir takım. Takım arkadaşlarım gerçekten her şeyini verdi. Çok önemli bir galibiyetti. Çok iyi bir 3 puan aldık." "Takımımızın, oyuncularımızın kalitesine çok inanıyorum. Olaylardan sonra değil olaylar sırasında konuşmayı tercih ederim. Sahada da arkadaşlarıma onların kalitelerine ne kadar inandığımı söyledim. Taraftarlarımız bugün harikaydı. O kadar uzun yoldan bizi desteklemeye geldiler. Bu galibiyet onlara armağan olsun. Trabzonspor gibi bir takımın kaptanı olarak sahaya çıkmak benim için çok büyük bir gurur." ifadelerini kullandı.