Tedesco noktayı koydu! İşte forvet oynayacak isimler
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco çarpıcı açıklamalarda bulundu. İtalyan çalıştırıcı, forvet olarak görev vereceği isimleri açıkladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2026 Cumartesi 22:14
"MOURINHO'YA SAYGI DUYUYORUM"
"Kimin hoca olduğuna bağımsız olarak geldiğimde her şey kötü değildi. Ben Mourinho'ya da saygı duyuyorum aynı şekilde. İkinci şey de ben sadece gördüğüm şeyi yorumlayabilirim, yargılayabilirim. Ve sadece bunu yapan kişi ben değilim. Bunu hep birlikte başardık. Kulüp, büyük bir kulüp burası. Çok duygusal ve güçlü, büyük bir kulüp Fenerbahçe. Dolayısıyla etrafınızda iyi insanlara ihtiyacınız var. İyi bir staffım var, iyi bir teknik ekibim var. Gerçekten iyi insanlar buldum burada samanların içerisinde. Ve tabii ki yönetim başkan, sportif direktör. Biz hep beraber yapıyoruz bunu. Sadece ben değil."
"BUGÜNLERE GELEBİLECEĞİMİ DÜŞÜNMEMİŞTİM"
"Üniversite okuyordum ve genç takımda hoca olmak için, sanırım üniversiteden de önceydi... Küçük bir şehirde küçük çocuklara antrenörlük yaptığımı ve ihtiyaçları varsa Stuttgart'ta çalışmak isteyebileceğime dair bir mektup yazmıştım. Her şey çok hızlı oldu. Bugünlere gelebileceğimi düşünmemiştim.
"FENERBAHÇE'Yİ SEÇME SEBEBİM..."
"Fenerbahçe'yi seçme sebebim kulübün fikriydi, benim fikrime de aslında uyuyordu. Bu yüzden ben Fenerbahçe'ye geldim. Geride karşılayan bir oyun olsaydı daha farklı olabilirdi."
"KIŞ TRANSFER DÖNEMİ KOLAY DEĞİL"
"Kış transfer dönemi kolay değildir çünkü çoğu oyuncu pazarda değil. Biz çok iyi bir iş çıkardık. Kulübün N'Golo Kante transferindeki birlikte hareketi çok iyiydi. Bu tek adam, iki adam şovu değildi. Her şeyi birlikte yaptık. Bu çok olan bir şey değil."
"TALISCA, CHERIF VE KEREM SANTRFOR OYNAYABİLİR"
"Talisca, Cherif ve Kerem santrfor oynayabilir. Santrfor konusunda endişem yok. Ben bu takıma çok güveniyorum. Ayrıca son 4 ayda bakacak olursanız 3 santrforun aynı anda olmadığı zamanlar oldu. Biz yapacağız. Talisca bu pozisyonda oynayabilir. Sidiki Cherif iyi bir transfer. Kerem var. Asensio sahte 9 oynayabilir. Bize bağlı. Biz yapacağız. Şunu söylemek istiyorum ki, elimizdeki oyuncuları konuşalım."
"KEREM HARİKA BİR KARAKTER"
"Kerem Aktürkoğlu'nun harika bir karakteri var. Asla vazgeçmiyor, pes etmiyor. Skor anlamında yorumlar yapabilirsiniz ama bu zamanla alakalı. İyi çalışıyor ve iyi antrenman yapıyor."
"TARAFTARLAR HER ŞEY HAKKINDA KONUŞABİLİR"
"Taraftarlar her şey hakkında konuşabilir. Bu işin motoru onlar. Benim işim daha karmaşık. Takım için dengeyi bulmalıyım. İnsani olarak çalışmalarımı sürdürüyorum. Onların enerjilerini her gün hissediyorum. Dışarıdan bakınca tek öneri sunabilirsiniz ama takım için en iyisi neyse onu seçmeliyiz. Ben her zaman dengeyi bulmalıyım."
"BÜYÜK BİR KULÜPTEYİZ"
"Biz büyük bir kulüpteyiz. Eğer büyük bir kulüpteyseniz her maçı kazanmalısınız. Fenerbahçe formasıyla oynanacak her maç önemli."
"KANTE VE GUENDOUZI HARİKALAR"
"Orta sahada çok fazla opsiyonumuz var. Alvarez profil olarak daha defansif ve kesici bir 6 numara. İsmail'i 8 numara pozisyonunda seviyorum. Orada daha çok koşabilir, önde basabilir ve topla gidebilir. Kante ve Guendouzi harikalar. Kante ilk antrenmanına çıktı, Guendouzi'yi finalde gördünüz."
"TAKIMIN FİZİK DURUMUYLA İLGİLİ BİR ŞEY SÖYLEMEDİM"
"Takımın fizik durumuyla ilgili bir şey söylemedim. Sadece hocaya değil, teknik ekibe de bir şey söylemiş oluyorsunuz. O da benim tarzım değil. Dolayısıyla ben yargılayamam. Çalışma nasıldı, neler yaptılar, neler yapmadılar. Ben sadece şunu söyleyebilirim. Yaz periyodunda, hazırlıkta herkes önemli. Herkesin sorumluluğu var bu anlamda. Geçmiş hocalarla alakalı ben böyle bir şey vurgulamadım. Sadece burada bulunduğum zamanı konuşabilirim. Geçmişe şu anda bakmıyoruz tabii ki. Art arda maçlar oynuyorsunuz ve başka problemler yaşayabiliyorsunuz. Sakatlık gibi, tazelik gibi, keskinlik gibi... Ama bu normal bir şey zaten. Bizim bununla başa çıkmamız lazım."
"HERKESE KARŞI ŞEFFAFIM"
"Kendimi isimlere göre değiştirmiyorum. Benim bir futbol fikrim var, herkese karşı şeffafım. Benim kendi futbol fikrim var, hocalık fikrim var. İnsan olarak kendi özelliklerim var. Hep şeffafım takıma, teknik ekibe, herkese. Dolayısıyla bu beni değiştirmiyor. Karşımdaki oyuncu profili veya ismi bazı durumlarda tabii ki de yardımcı oluyor. Söylediğiniz bazı isimleri sizde. Özel durumları bilebiliyorlar, baskı altında nasıl performans gerektirmesi gerektiğini biliyorlar. Yüksek bir profesyonellik seviyeleri var. Dolayısıyla her antrenmanda bu yüksek seviyeyi, yüksek kaliteyi, enerjiyi görebiliyoruz ki bu da önemli."
"GENÇLERBİRLİĞİ BAŞKANINA SAYGI DUYUYORUM"
"Gençlerbirliği'nin başkanı N'Golo Kante'den daha iyi oyuncuları olduğunu söyledi."
Domenico Tedesco: "Saygı duyuyorum. Trabzonspor'a 4 gol attılar, Galatasaray'a 2 gol attılar. Bu büyük bir anlam ifade ediyor."
"ÖNEMLİ OLAN FENERBAHÇE"
"Dürüstçe benim kişisel istatistiklerimi çok önemsemiyorum. Günün sonunda önemli olan Fenerbahçe. Ben kulüp için çalışıyorum. Ben oyuncularım için çalışıyorum. Ben başkan için çalışıyorum, yönetim için çalışıyorum. Ve taraftarlar için çalışıyorum. En önemli şey. Sadece benim kişisel istatistiklerim için değil."
"ŞAMPİYONLUK HAYALİ KURMAYA BAŞLARSAM ODAĞIMI KAYBEDERİM"
"Şampiyon olmanız halinde taraftarın sizi taşıyacağı yeri hayal edebiliyor musunuz?"
Domenico Tedesco: "Hayır. Herkes hayal edebilir bu serbest tabii ki ama benim için bu mümkün değil çünkü 9 Şubat akşamı bir maçımız var. Hayal kurmaya başlarsam kendi odağımı kaybederim."
"HERKESİ YENME POTANSİYELİMİZ VAR"
"Nottingham Forest maçıyla ilgili neler söylemek istersiniz? Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ni kazanma şansı var mı?"
Domenico Tedesco: "Çok uzun bir adım. Herkesi yenme potansiyelimiz var. Aston Villa'ya 2. veya 3. sıradalar Premier Lig'de ve biz oradaydık seviye olarak. Çünkü özel oyuncuları var. Takım ruhu olarak birlikte çalışıyorlar, 3 yıldır aynı hocayla... Bu tabii ki etkiliyor performansı. Ama bence iyi anlarda, özellikle evimizde taraftarlarımızla beraber, herkes her zamanki gibi bize destek olduğunda güzel şeyler yapabiliriz. Ama bu maçlar zor maçlar. Art arda oynayacağımız maçlar olacak, kolay olmayacaktır."
