Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören takım otobüsüne taşlı saldırıyı kınadı

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören takım otobüsüne taşlı saldırıyı kınadı

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşan bordo-mavili ekibin takım otobüsüne maç öncesi yapılan taşlı saldırıyı en güçlü şekilde kınadıklarını bildirdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2026 Cumartesi 22:25
Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören takım otobüsüne taşlı saldırıyı kınadı

Ören, yaptığı yazılı açıklamada, Samsunspor maçı öncesinde takım otobüsüne gerçekleştirilen taşlı saldırının artık kabul edilemez bir noktaya ulaştığını belirtti.

Bunun sporun ruhunu hedef alan açık bir şiddet eylemine dönüştüğünü ve bu çirkin saldırıyı en güçlü şekilde kınadıklarını aktaran Ören, "Daha önce Kocaeli ve Antalya'da, bugün ise Samsun'da yaşanan bu tür olaylar futbolun dostluk, centilmenlik ve birleştirici gücüne açıkça aykırıdır. Spor alanlarını ve sporcuları hedef alan bu anlayış, yalnızca kulüplere değil, Türk futbolunun ortak değerlerine zarar vermektedir." ifadelerini kullandı.

Ören, şunları kaydetti:

"Başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere yetkili tüm kurumları bu saldırılarla ilgili gerekli adımları ivedilikle atmaya ve sorumlular hakkında gereğini yapmaya davet ediyoruz. Özelde Trabzonspor'a, genelde ise Türk futboluna yönelmiş bu saldırılar sporun barışçıl kimliğini zedelemekte, toplumsal vicdanı yaralamaktadır. Trabzonspor Kulübü olarak şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu ve sporun evrensel değerlerini savunmaya kararlılıkla devam edeceğimizi kamuoyuna bir kez daha ilan ederiz. Söz konusu saldırıları gerçekleştiren failler hakkında emsal teşkil edecek caydırıcı cezaların verilmesini talep ediyor, sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

