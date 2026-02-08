İşte Trabzonspor'un ara transfer karnesi

Trendyol Süper Lig'in ara transfer döneminde kadrosunda önemli bir revizyona giden Trabzonspor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 2 Ocak 2026'da başlayıp 6 Şubat 2026'da sona eren süreçte 3 oyuncuyu kadrosuna katarken, 8 futbolcuyla da bonservisli ve kiralık olarak yollarını ayırdı. Bordo mavililerde transfer döneminin sona ermesiyle birlikte, takımın ikinci yarı planlaması da büyük ölçüde şekillendi. Ara transfer döneminde Trabzonspor, savunma ve hücum hattına yönelik takviyeler yaptı. Bordo mavililer, savunma hattına Chibuike Nwaiwu ve Mathias Lovik'i dahil ederken, hücum hattını ise Umut Nayır transferiyle güçlendirdi. Teknik heyetin raporu doğrultusunda yapılan bu hamlelerle, sezonun ikinci yarısı öncesinde daha alternatifli bir kadro oluşturulmasının hedeflendiği belirtildi.

8 OYUNCU AYRILDI

Ara transfer döneminde Trabzonspor'da 8 futbolcu kadrodan ayrıldı. Bordo mavililer, Danylo Sikan'ın 4 milyon Euro bonservis bedeliyle Belçika temsilcisi Anderlecht'e transferi konusunda anlaşma sağladı. Sezonun ilk yarısında Eyüpspor'da kiralık olarak forma giyen Denis Draguş ise ara transfer döneminde Gaziantep FK'ya kiralık olarak transfer oldu.

Genç oyuncularla ilgili de kiralama yönünde karar alan Trabzonspor, Cihan Çanak'ı Gençlerbirliği'ne sezon başında Antalyaspor'a kiralık olarak giden Poyraz Yıldırım'ı bu kez Sakaryaspor'a kiraladı. Bordo-mavili takımda ilk yarıda forma giyen Arif Boşluk zorunlu satın alma opsiyonu ile Konyaspor'a, bir diğer genç oyuncu Serdar Saatçı ise satın alma opsiyonu ile sezonun ikinci yarısında Al Nasr'da kiralık olarak forma giyecek.

Ara transfer döneminin son günlerinde Kazeem Olaigbe ve Rayyan Baniya da sezonun kalan bölümü için Konyaspor'un yolunu tuttu. Trabzonspor, sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiği Rayyan Baniya'nın Konyaspor'a kesin transfer olduğunu, Kazeem Olaigbe'nin ise zorunlu satın alma opsiyonlu olarak Konyaspor'a kiralandığını duyurdu.