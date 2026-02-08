En-Nesyri'den kötü başlangıç! Sosyal medyada topa tuttular
Ara transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılarak Al-Ittihad'a imza atan Youssef En-Nesyri, Suudi ekibiyle çıktığı ilk maçında sergilediği kötü performans ile eleştirilerin hedefinde oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 10:37
Karşılaşma boyunca yalnızca 6 isabetli pas yapabilen deneyimli oyuncu, 9 kez top kaybı yaşadı ve pas oyununda aksaklıklar dikkat çekti.
Topla 26 kez buluşan En-Nesyri, girdiği 13 ikili mücadelenin sadece 4'ünü kazanabildi.
Sergilenen performansın ardından Al Ittihad taraftarları, sosyal medyada Faslı golcüye yönelik eleştirilerde bulundu.
