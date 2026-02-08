En-Nesyri'den kötü başlangıç! Sosyal medyada topa tuttular

CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Ara transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılarak Al-Ittihad'a imza atan Youssef En-Nesyri, Suudi ekibiyle çıktığı ilk maçında sergilediği kötü performans ile eleştirilerin hedefinde oldu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 10:37
Fenerbahçe'den ayrılarak Suudi Arabistan'ın Al Ittihad takımına transfer olan Youssef En-Nesyri, yeni kulübüyle çıktığı ilk karşılaşmada beklentilerin altında kaldı.

Faslı santrfor, 90 dakika sahada yer almasına rağmen hücumda etkili bir görüntü sergileyemedi.

Maçı şut çekmeden tamamlayan En-Nesyri, rakip savunmayı zorlamakta başarısız oldu.

Karşılaşma boyunca yalnızca 6 isabetli pas yapabilen deneyimli oyuncu, 9 kez top kaybı yaşadı ve pas oyununda aksaklıklar dikkat çekti.

Topla 26 kez buluşan En-Nesyri, girdiği 13 ikili mücadelenin sadece 4'ünü kazanabildi.

Sergilenen performansın ardından Al Ittihad taraftarları, sosyal medyada Faslı golcüye yönelik eleştirilerde bulundu.

DİĞER
