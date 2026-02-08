Tedesco'dan yönetime Sidiki Cherif raporu! 50 milyon Euro'ya satarız

N'Golo Kante transferine çok sevinen Fenerbahçe taraftarı, Cenk Tosun, Jhon Duran ve En-Nesyri'nin ayrılığının ardından sadece 19 yaşındaki Sidiki Cherif'in kadroya katılmasına tepkili. Takıma tecrübeli bir santrfor alınmaması sarı-lacivertlileri taraftarın tepkisini çekerken bu kararın teknik direktör Tedesco'nun raporu sonrası verildiği öğrenildi.

İtalyan teknik direktörün 3 gün önce transfer komitesiyle yaptığı toplantıda, eğer yabancı oyunculardan biri kendi isteğiyle gitmezse ekleme yapılmasını istemediği ve Cherif'e çok güvendiği öğrenildi. Sabah'ta yer alan habere göre scout ekibinin bulduğu genç golcü hakkında Tedesco'nun, "Cherif yüksek potansiyele sahip. Güçlü ve süratli. İlerleyen süreçte kulübe en az 50 milyon Euro (2.6 milyar TL) bonservis kazandırabilecek kapasitede" ifadelerini kullandığı belirtildi.