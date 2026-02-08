Tedesco'dan yönetime Sidiki Cherif raporu! 50 milyon Euro'ya satarız
Youssef En-Nesyri ile Jhon Duran'ın takımdan ayrılmasının ardından hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Angers'te oynayan 19 yaşındaki Sidiki Cherif'i kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Domenico Tedesco'nun genç futbolcuya dair hazırladığı değerlendirme gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 09:51
Böylece Talisca'nın asıl yeri olan 10 numaraya dönmesi planlanıyor. Asensio'nun ise sağ kanatta içe kat eden serbest oyuncu rolünde görev yapması bekleniyor. Solda Musaba'nın hızıyla ceza sahasına taşıyacağı topların da hücumda kilit rol oynaması öngörülüyor.
HAFTA İÇİNDE START VERECEK
Transferi öncesi Angers formasıyla çıktığı Paris FC müsabakasında ayak bileği burkulan Sidiki Cherif, tedavisi nedeniyle henüz takıma katılmadı. Bu hafta içinde antrenmanlara başlaması beklenen Gine asılı Fransız santrfor, geçtiğimiz sezon uyluk yaralanması nedeniyle 235 gün sahalardan uzak kalmış ve 26 maçı kaçırmıştı.
Ligue 1'de bu sezon 19 karşılaşmada forma giyen ve 4 gol kaydeden 19 yaşındaki oyuncu, savunma arkasına yaptığı koşular ve son vuruşlardaki soğukkanlılığıyla biliniyor.
'KANTE TRANSFERİNDE ÇOK İYİ İŞ ÇIKARDIK'
Tedesco, orta sahada çok fazla opsiyonları olduğunu da söyledi. Kante transferi hakkında da şöyle konuştu: "Kış transfer dönemi kolay değildir çünkü çoğu oyuncu pazarda değil. Biz çok iyi bir iş çıkardık. Kulübün N'Golo Kante transferindeki birlikte hareketi çok iyiydi. Her şeyi birlikte yaptık. Bu çok olan bir şey değil."
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.