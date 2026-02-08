CANLI SKOR ANA SAYFA
Tedesco'dan yönetime Sidiki Cherif raporu! 50 milyon Euro'ya satarız

Tedesco'dan yönetime Sidiki Cherif raporu! 50 milyon Euro'ya satarız

Youssef En-Nesyri ile Jhon Duran'ın takımdan ayrılmasının ardından hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Angers'te oynayan 19 yaşındaki Sidiki Cherif'i kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Domenico Tedesco'nun genç futbolcuya dair hazırladığı değerlendirme gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 09:51
Tedesco'dan yönetime Sidiki Cherif raporu! 50 milyon Euro'ya satarız

N'Golo Kante transferine çok sevinen Fenerbahçe taraftarı, Cenk Tosun, Jhon Duran ve En-Nesyri'nin ayrılığının ardından sadece 19 yaşındaki Sidiki Cherif'in kadroya katılmasına tepkili. Takıma tecrübeli bir santrfor alınmaması sarı-lacivertlileri taraftarın tepkisini çekerken bu kararın teknik direktör Tedesco'nun raporu sonrası verildiği öğrenildi.

Tedesco'dan yönetime Sidiki Cherif raporu! 50 milyon Euro'ya satarız

İtalyan teknik direktörün 3 gün önce transfer komitesiyle yaptığı toplantıda, eğer yabancı oyunculardan biri kendi isteğiyle gitmezse ekleme yapılmasını istemediği ve Cherif'e çok güvendiği öğrenildi. Sabah'ta yer alan habere göre scout ekibinin bulduğu genç golcü hakkında Tedesco'nun, "Cherif yüksek potansiyele sahip. Güçlü ve süratli. İlerleyen süreçte kulübe en az 50 milyon Euro (2.6 milyar TL) bonservis kazandırabilecek kapasitede" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Tedesco'dan yönetime Sidiki Cherif raporu! 50 milyon Euro'ya satarız

YAKINDA TAKIMIN ANA FORVETİ OLACAK

Riski üzerine alan teknik heyet, genç oyuncu üzerine kurulu bir hücum planı oluşturmayı düşünüyor. Sakatlığını atlatması sonrası Cherif'in ilk 11'e monte edilmesi düşünülüyor. Tedesco'nun, Cherif'i uzun vadede takımın ana forveti olarak değerlendirdiği öğrenildi.

Tedesco'dan yönetime Sidiki Cherif raporu! 50 milyon Euro'ya satarız

Böylece Talisca'nın asıl yeri olan 10 numaraya dönmesi planlanıyor. Asensio'nun ise sağ kanatta içe kat eden serbest oyuncu rolünde görev yapması bekleniyor. Solda Musaba'nın hızıyla ceza sahasına taşıyacağı topların da hücumda kilit rol oynaması öngörülüyor.

Tedesco'dan yönetime Sidiki Cherif raporu! 50 milyon Euro'ya satarız

HAFTA İÇİNDE START VERECEK
Transferi öncesi Angers formasıyla çıktığı Paris FC müsabakasında ayak bileği burkulan Sidiki Cherif, tedavisi nedeniyle henüz takıma katılmadı. Bu hafta içinde antrenmanlara başlaması beklenen Gine asılı Fransız santrfor, geçtiğimiz sezon uyluk yaralanması nedeniyle 235 gün sahalardan uzak kalmış ve 26 maçı kaçırmıştı.

Tedesco'dan yönetime Sidiki Cherif raporu! 50 milyon Euro'ya satarız

Ligue 1'de bu sezon 19 karşılaşmada forma giyen ve 4 gol kaydeden 19 yaşındaki oyuncu, savunma arkasına yaptığı koşular ve son vuruşlardaki soğukkanlılığıyla biliniyor.

Tedesco'dan yönetime Sidiki Cherif raporu! 50 milyon Euro'ya satarız

'KANTE TRANSFERİNDE ÇOK İYİ İŞ ÇIKARDIK'
Tedesco, orta sahada çok fazla opsiyonları olduğunu da söyledi. Kante transferi hakkında da şöyle konuştu: "Kış transfer dönemi kolay değildir çünkü çoğu oyuncu pazarda değil. Biz çok iyi bir iş çıkardık. Kulübün N'Golo Kante transferindeki birlikte hareketi çok iyiydi. Her şeyi birlikte yaptık. Bu çok olan bir şey değil."

