CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Darwin Nunez gerçeği ortaya çıktı! İşte transferin olmama nedeni

Fenerbahçe'de Darwin Nunez gerçeği ortaya çıktı! İşte transferin olmama nedeni

Ara transfer döneminde kadrosuna birçok takviye yapan Fenerbahçe'nin santrfor mevkisinde ise gündemine gelen isimlerden biri de Darwin Nunez olmuştu. Sarı-lacivertlilerin Nunez'i transfer edememe nedeni ise ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 06:50
Fenerbahçe'de Darwin Nunez gerçeği ortaya çıktı! İşte transferin olmama nedeni

Fenerbahçe ara transferde forvet bölgesine bir takviye planlasa da yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadı.

Fenerbahçe'de Darwin Nunez gerçeği ortaya çıktı! İşte transferin olmama nedeni

Sarı-lacivertlilerin kadrosuna santrfor takviyesi yapamama sebeplerinden biri de ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de Darwin Nunez gerçeği ortaya çıktı! İşte transferin olmama nedeni

Fenerbahçe birçok isimle görüşürken Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'de forma giyen Darwin Nunez'de vergi engeline takıldı.

Fenerbahçe'de Darwin Nunez gerçeği ortaya çıktı! İşte transferin olmama nedeni

Nunez'in Arabistan'da belirli bir süreyi tamamlamadan ayrılması halinde yüksek bir vergi ödemesi gerektiği ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de Darwin Nunez gerçeği ortaya çıktı! İşte transferin olmama nedeni

Ancak Kanarya'nın bu ücreti karşılamak istemediği belirtildi.

Fenerbahçe'de Darwin Nunez gerçeği ortaya çıktı! İşte transferin olmama nedeni

Al Hilal'in Nunez'i kiralık olarak göndermeyi kabul etmesine rağmen transferin Uruguaylı yıldızın ödemesi gereken vergi nedeniyle tamamlanamadığı ifade edildi.

Fenerbahçe'de Darwin Nunez gerçeği ortaya çıktı! İşte transferin olmama nedeni

Nunez bu sezon Al Hilal formasıyla 22 maçta süre aldı.

Fenerbahçe'de Darwin Nunez gerçeği ortaya çıktı! İşte transferin olmama nedeni

26 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 7 gol attı.

Fenerbahçe'de Darwin Nunez gerçeği ortaya çıktı! İşte transferin olmama nedeni

Nunez attığı 7 golün yanı sıra 5 de asist kaydetti.

Fenerbahçe'de Darwin Nunez gerçeği ortaya çıktı! İşte transferin olmama nedeni

Nunez, sezon başında Premier Lig devi Liverpool'dan Suudi Arabistan takımı Al Hilal'e transfer olmuştu.

G.Saray Rize'de 3 puan peşinde!
G.Saray Hakan'dan vazgeçmiyor!
DİĞER
Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında son durum! Victor Osimhen kaçıncı sırada?
Pefodili Jeffrey Epstein'e Victoria’s Secret finansmanı! Para işleri mankenler üzerinden mi yürüdü? Taşın altından İsrail de çıktı
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Lazio'dan Guendouzi için şoke eden açıklama!
Dünya devine Osimhen önerisi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fatih Tekke'den Zubkov açıklaması! Fatih Tekke'den Zubkov açıklaması! 00:54
Karadeniz derbisinde zafer Trabzonspor'un! Karadeniz derbisinde zafer Trabzonspor'un! 00:54
Lazio'dan Guendouzi için şoke eden açıklama! Lazio'dan Guendouzi için şoke eden açıklama! 00:54
Dünya devine Osimhen önerisi! Dünya devine Osimhen önerisi! 00:54
Trabzonspor penaltı kazandı! Trabzonspor penaltı kazandı! 00:54
Trabzonspor Başkanı Doğan'dan taşlı saldırı açıklaması! Trabzonspor Başkanı Doğan'dan taşlı saldırı açıklaması! 00:54
Daha Eski
Trabzonspor'un golüne bu kez VAR engeli! Trabzonspor'un golüne bu kez VAR engeli! 00:54
Trabzonspor'un golü ofsayta takıldı! İşte o pozisyon Trabzonspor'un golü ofsayta takıldı! İşte o pozisyon 00:54
Trabzonspor takım otobüsüne bir taşlı saldırı daha Trabzonspor takım otobüsüne bir taşlı saldırı daha 00:54
Forvette kim oynayacak? Tedesco açıkladı Forvette kim oynayacak? Tedesco açıkladı 00:54
G.Saray'ın kamp kadrosu açıklandı! G.Saray'ın kamp kadrosu açıklandı! 00:53
F.Bahçe'den yatırımlık transfer! F.Bahçe'den yatırımlık transfer! 00:53