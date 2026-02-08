Fenerbahçe'de Darwin Nunez gerçeği ortaya çıktı! İşte transferin olmama nedeni
Ara transfer döneminde kadrosuna birçok takviye yapan Fenerbahçe'nin santrfor mevkisinde ise gündemine gelen isimlerden biri de Darwin Nunez olmuştu. Sarı-lacivertlilerin Nunez'i transfer edememe nedeni ise ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
08 Şubat 2026
Nunez'in Arabistan'da belirli bir süreyi tamamlamadan ayrılması halinde yüksek bir vergi ödemesi gerektiği ortaya çıktı.
Ancak Kanarya'nın bu ücreti karşılamak istemediği belirtildi.
Al Hilal'in Nunez'i kiralık olarak göndermeyi kabul etmesine rağmen transferin Uruguaylı yıldızın ödemesi gereken vergi nedeniyle tamamlanamadığı ifade edildi.
Nunez bu sezon Al Hilal formasıyla 22 maçta süre aldı.
26 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 7 gol attı.
Nunez attığı 7 golün yanı sıra 5 de asist kaydetti.
Nunez, sezon başında Premier Lig devi Liverpool'dan Suudi Arabistan takımı Al Hilal'e transfer olmuştu.
