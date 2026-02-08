Galatasaray Rize'de 3 puan peşinde! İşte Okan Buruk'un muhtemel 11 kararı
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olacak. Ligde lider konumda bulunan sarı-kırmızılılar hedefini 3 puan olarak belirledi. İşte Çaykur Rizespor - Galatasaray karşılaşmasının muhtemel 11'leri... (GS SPOR HABERİ)
Aslan'da yeni transferlerden Noa Lang'ın ilk 11'de olması bekleniyor. Aynı şekilde Asprilla, Sacha Boey ve Can Armando, Renato Nhaga da kadroda yer alacak. Teknik Direktör Okan Buruk'un Sacha Boey'ye ilk 11'de şans verip vermeyeceğini maç gününde netleştirmesi bekleniyor.
48. MÜSABAKA BUGÜN
Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de 48. kez karşı karşıya gelecek. 47 lig maçından 33'ünü sarı-kırmızılılar, 7'sini maviyeşilliler kazandı, 7 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.
İki ekip, 24. kez de Rize'de karşı karşıya gelecek. Rize'de yapılan maçlarda Galatasaray 15, ev sahibi ekip 5 kez galip geldi, 3 maç ise berabere noktalandı.
GABRIEL SARA ÇOK FORMDA
Aslan'ın Brezilyalı orta sahası Gabriel Sara, Süper Lig'de görev aldığı son 3 müsabakada rakip fileleri boş geçmedi ve 4 kez havalandırdı. Bu sezon gol yollarında etkili olan Sara, hepsi ligde olmak üzere toplamda 5 kez gol sevinci yaşadı.
YENİLER İDMANDA
Trendyol Süper Lig'in 21'inci haftasında bugün Çaykur Rize ile karşılaşacak Galatasaray hazırlıklarını tamamladı. Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 çalışmasıyla devam etti. Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla bitti. Yeni yıldızlar Sacha Boey ve Can Armando ilk antrenmanlarına çıktı.
İKI YILDIZDAN 18 GOL
Süper Lig'de Galatasaray'ın golleri, Mauro Icardi ve Victor Osimhen'den geldi. İki ünlü yıldız 18 gollük katkı verdi. Icardi 10 ve Osimhen 8 kez ağları sarstı. Ayrıca Sane 6, Barış Alper Yılmaz ve Sara 5'er, Eren Elmalı ve Yunus Akgün 3'er, İlkay Gündoğan 2, Torreira, Sanchez ve Sallai de 1'er gol kaydetti.
İŞTE MUHTEMEL 11'LER:
ÇAYKUR RİZESPOR: ERDEM, TAHA, SAMET, SAGNAN, HOJER, PAPANIKOLAOU, LAÇI, ZEQIRI, OLAWOYIN, MIHAILA, SOWE
GALATASARAY: UĞURCAN, SALLAI, SANCHEZ, ABDÜLKERİM, EREN, TORREIRA, SARA, LANG, BARIŞ ALPER, YUNUS, OSIMHEN
