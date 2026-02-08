Galatasaray Rize'de 3 puan peşinde! İşte Okan Buruk'un muhtemel 11 kararı

GABRIEL SARA ÇOK FORMDA Aslan'ın Brezilyalı orta sahası Gabriel Sara, Süper Lig'de görev aldığı son 3 müsabakada rakip fileleri boş geçmedi ve 4 kez havalandırdı. Bu sezon gol yollarında etkili olan Sara, hepsi ligde olmak üzere toplamda 5 kez gol sevinci yaşadı.

YENİLER İDMANDA Trendyol Süper Lig'in 21'inci haftasında bugün Çaykur Rize ile karşılaşacak Galatasaray hazırlıklarını tamamladı. Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 çalışmasıyla devam etti. Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla bitti. Yeni yıldızlar Sacha Boey ve Can Armando ilk antrenmanlarına çıktı.