Galatasaray Rize'de 3 puan peşinde! İşte Okan Buruk'un muhtemel 11 kararı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olacak. Ligde lider konumda bulunan sarı-kırmızılılar hedefini 3 puan olarak belirledi. İşte Çaykur Rizespor - Galatasaray karşılaşmasının muhtemel 11'leri... (GS SPOR HABERİ)

Giriş Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 06:50
Trendyol Süper Lig'de 21'inci hafta mücadelesinde lider Galatasaray, bugün Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak. Çaykur Didi Stadı'ndaki maç saat 17.00'de başlayacak ve hakem Ozan Ergün düdük çalacak.

Ligde 8 maçtır kaybetmeyen Aslan, son 4 karşılaşmasından 3 puan çıkaramayan maviyeşilli rakibi karşısında galibiyet hedefliyor. Zirve yarışında hasar almak istemeyen sarı-kırmızılılar, haftaya 49 puanla giriyor. Çaykur Rizespor'un ise 20 hafta sonunda 20 puanı bulunuyor.

YENİ YILDIZLAR MAÇ KADROSUNDA

Galatasaray'da bu kritik maç öncesi sakatlığı olan Leroy Sane ve sarı kart cezalısı Mario Lemina forma giyemeyecek. Çaykur Rizespor'da ise Mocsi, Augusto ve Alikulov sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak.

Aslan'da yeni transferlerden Noa Lang'ın ilk 11'de olması bekleniyor. Aynı şekilde Asprilla, Sacha Boey ve Can Armando, Renato Nhaga da kadroda yer alacak. Teknik Direktör Okan Buruk'un Sacha Boey'ye ilk 11'de şans verip vermeyeceğini maç gününde netleştirmesi bekleniyor.

48. MÜSABAKA BUGÜN


Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de 48. kez karşı karşıya gelecek. 47 lig maçından 33'ünü sarı-kırmızılılar, 7'sini maviyeşilliler kazandı, 7 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.

İki ekip, 24. kez de Rize'de karşı karşıya gelecek. Rize'de yapılan maçlarda Galatasaray 15, ev sahibi ekip 5 kez galip geldi, 3 maç ise berabere noktalandı.

GABRIEL SARA ÇOK FORMDA

Aslan'ın Brezilyalı orta sahası Gabriel Sara, Süper Lig'de görev aldığı son 3 müsabakada rakip fileleri boş geçmedi ve 4 kez havalandırdı. Bu sezon gol yollarında etkili olan Sara, hepsi ligde olmak üzere toplamda 5 kez gol sevinci yaşadı.

YENİLER İDMANDA

Trendyol Süper Lig'in 21'inci haftasında bugün Çaykur Rize ile karşılaşacak Galatasaray hazırlıklarını tamamladı. Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 çalışmasıyla devam etti. Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla bitti. Yeni yıldızlar Sacha Boey ve Can Armando ilk antrenmanlarına çıktı.

İKI YILDIZDAN 18 GOL


Süper Lig'de Galatasaray'ın golleri, Mauro Icardi ve Victor Osimhen'den geldi. İki ünlü yıldız 18 gollük katkı verdi. Icardi 10 ve Osimhen 8 kez ağları sarstı. Ayrıca Sane 6, Barış Alper Yılmaz ve Sara 5'er, Eren Elmalı ve Yunus Akgün 3'er, İlkay Gündoğan 2, Torreira, Sanchez ve Sallai de 1'er gol kaydetti.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:


ÇAYKUR RİZESPOR: ERDEM, TAHA, SAMET, SAGNAN, HOJER, PAPANIKOLAOU, LAÇI, ZEQIRI, OLAWOYIN, MIHAILA, SOWE

GALATASARAY: UĞURCAN, SALLAI, SANCHEZ, ABDÜLKERİM, EREN, TORREIRA, SARA, LANG, BARIŞ ALPER, YUNUS, OSIMHEN




