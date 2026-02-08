CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray Hakan Çalhanoğlu'ndan vazgeçmiyor! Milli futbolcunun transfer kararı...

Galatasaray Hakan Çalhanoğlu'ndan vazgeçmiyor! Milli futbolcunun transfer kararı...

Ara transfer döneminde orta sahaya bir takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın gündemine gelen isimlerden biri de Hakan Çalhanoğlu olmuştu. Sarı-kırmızılı ekibin ara transferde sonuçlandıramadığı Çalhanoğlu'nun transferi için hedefini gelecek yaz transfer dönemi olarak belirlediği öğrenildi. Milli futbolcunun transfer kararı hakkında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Giriş Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 06:50
Galatasaray Hakan Çalhanoğlu'ndan vazgeçmiyor! Milli futbolcunun transfer kararı...

Transfer döneminin son saatlerinde Inter'den başarılı orta saha oyuncusu Hakan Çalhanoğlu için devreye giren Cimbom istediği hamleyi yapamadı.

Galatasaray Hakan Çalhanoğlu'ndan vazgeçmiyor! Milli futbolcunun transfer kararı...

Hem zamanla yarışan hem de görüşmelerde ilerleyemeyen Aslan, bu transferi sezon sonuna bıraktı.

Galatasaray Hakan Çalhanoğlu'ndan vazgeçmiyor! Milli futbolcunun transfer kararı...

Her fırsatta Galatasaraylı olduğunu aktaran milli yıldız transfere çok sıcak bakıyor.

Galatasaray Hakan Çalhanoğlu'ndan vazgeçmiyor! Milli futbolcunun transfer kararı...

Inter ise deneyimli isimle yeni sözleşme yapmayı düşünüyor.

Galatasaray Hakan Çalhanoğlu'ndan vazgeçmiyor! Milli futbolcunun transfer kararı...

Galatasaray forması giymek isteyen Hakan son kararını yaz döneminde verecek.

Galatasaray Hakan Çalhanoğlu'ndan vazgeçmiyor! Milli futbolcunun transfer kararı...

OKAN BURUK BEĞENİYOR


31 yaşındaki yıldız sezon başından bu yana Galatasaray'ın gündeminde bulunuyor.

Galatasaray Hakan Çalhanoğlu'ndan vazgeçmiyor! Milli futbolcunun transfer kararı...

Tecrübeli orta sahayı Teknik Direktör Okan Buruk da çok beğeniyor.

Galatasaray Hakan Çalhanoğlu'ndan vazgeçmiyor! Milli futbolcunun transfer kararı...

Galatasaray taraftarlarının da takımda görmek istediği Hakan Çalhanoğlu için girişimler sezon sonunda vakit kaybetmeden başlayacak.

Galatasaray Hakan Çalhanoğlu'ndan vazgeçmiyor! Milli futbolcunun transfer kararı...

Inter ile 2027'ye kadar sözlemesi olan tecrübeli futbolcu, iki seçenek belirledi.

Galatasaray Hakan Çalhanoğlu'ndan vazgeçmiyor! Milli futbolcunun transfer kararı...

Hakan, Inter'le kontrat yenilemezse Galatasaray'a gitmeyi planlıyor, Yıldız ismin ailesi de Galatasaray'ı çok istiyor.

