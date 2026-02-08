Galatasaray Hakan Çalhanoğlu'ndan vazgeçmiyor! Milli futbolcunun transfer kararı...
Ara transfer döneminde orta sahaya bir takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın gündemine gelen isimlerden biri de Hakan Çalhanoğlu olmuştu. Sarı-kırmızılı ekibin ara transferde sonuçlandıramadığı Çalhanoğlu'nun transferi için hedefini gelecek yaz transfer dönemi olarak belirlediği öğrenildi. Milli futbolcunun transfer kararı hakkında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 06:50
Inter ise deneyimli isimle yeni sözleşme yapmayı düşünüyor.
Galatasaray forması giymek isteyen Hakan son kararını yaz döneminde verecek.
OKAN BURUK BEĞENİYOR
31 yaşındaki yıldız sezon başından bu yana Galatasaray'ın gündeminde bulunuyor.
Tecrübeli orta sahayı Teknik Direktör Okan Buruk da çok beğeniyor.
Galatasaray taraftarlarının da takımda görmek istediği Hakan Çalhanoğlu için girişimler sezon sonunda vakit kaybetmeden başlayacak.
Inter ile 2027'ye kadar sözlemesi olan tecrübeli futbolcu, iki seçenek belirledi.
Hakan, Inter'le kontrat yenilemezse Galatasaray'a gitmeyi planlıyor, Yıldız ismin ailesi de Galatasaray'ı çok istiyor.
