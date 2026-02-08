Houston Rockets lideri Alperen Şengün ile devirdi! Sezonun ikinci triple-double'ı

NBA'de heyecan Oklahoma City Thunder-Houston Rockets mücadelesi ile devam etti. Lidere konuk olan Rockets, Alperen Şengün'ün triple double yaptığı maçı 112-106 kazandı. Karşılaşmada 37 dakika süre bulan milli basketbolcumuz; 17 sayı, 12 ribaund, 11 asist, 3 top çalma ve 3 blok ile sezonun 2. triple-double'ını yaptı.
İŞTE O PERFORMANS
