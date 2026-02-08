Galatasaray'dan Mario Lemina kararı! Sözleşmesi uzatılacak

Parçalı formayla bu sezon 15 maç barajını aşan deneyimli futbolcunun kontratındaki özel madde devreye girdi.

Bu sezon Galatasaray'da 15 maç barajını aşan Lemina'nın sözleşmesi, aynı maaş üzerinden otomatik olarak 1 yıl daha uzatıldı.