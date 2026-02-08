CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Mario Lemina kararı! Sözleşmesi uzatılacak

Galatasaray'dan Mario Lemina kararı! Sözleşmesi uzatılacak

Galatasaray yönetimi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina'nın opsiyonunu kullanma kararı aldı. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 09:20
Galatasaray'dan Mario Lemina kararı! Sözleşmesi uzatılacak

Trendyol Lig devi Galatasaray'da Mario Lemina'nın geleceği ile ilgili karar verildi.

Galatasaray'dan Mario Lemina kararı! Sözleşmesi uzatılacak

Sarı-kırmızılı yönetim, Gabonlu oyuncunun opsiyonunu kullanma kararı aldı.

Galatasaray'dan Mario Lemina kararı! Sözleşmesi uzatılacak

Öte yandan Cimbom'un yıldız orta sahası Mario Lemina'nın sözleşmesinin detayları netleşti.

Galatasaray'dan Mario Lemina kararı! Sözleşmesi uzatılacak

Parçalı formayla bu sezon 15 maç barajını aşan deneyimli futbolcunun kontratındaki özel madde devreye girdi.

Galatasaray'dan Mario Lemina kararı! Sözleşmesi uzatılacak

Bu sezon Galatasaray'da 15 maç barajını aşan Lemina'nın sözleşmesi, aynı maaş üzerinden otomatik olarak 1 yıl daha uzatıldı.

Galatasaray'dan Mario Lemina kararı! Sözleşmesi uzatılacak

Yönetim, isterse yıldız oyuncunun maaşında düzeltmeye gidebilecek.

Galatasaray'dan Mario Lemina kararı! Sözleşmesi uzatılacak

Lemina, teknik direktör Okan Buruk'un prenslerinden biri oldu.

Galatasaray'dan Mario Lemina kararı! Sözleşmesi uzatılacak

Galatasaray, Gabonlu futbolcudan hem stoper hem de orta saha pozisyonunda verim alabiliyor.

Galatasaray'dan Mario Lemina kararı! Sözleşmesi uzatılacak

Lemina geçen sezon ara transfer döneminde Wolverhampton'dan sarı-kırmızılılara transfer olmuştu.

Galatasaray'dan Mario Lemina kararı! Sözleşmesi uzatılacak

Daha önce de 2019-2020 yılları arasında takımda forma giyen Lemina, Cimbom'da ikinci dönemini geçiriyor.

F.Bahçe'de Nunez gerçeği ortaya çıktı!
"Trabzonspor'a hayat verdiler"
DİĞER
Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında son durum! Victor Osimhen kaçıncı sırada?
Pefodili Jeffrey Epstein'e Victoria’s Secret finansmanı! Para işleri mankenler üzerinden mi yürüdü? Taşın altından İsrail de çıktı
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray Hakan'dan vazgeçmiyor!
G.Saray Rize'de 3 puan peşinde!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Usta yazardan çarpıcı yorum: Karadeniz'de Fırtına çıkardı! Usta yazardan çarpıcı yorum: Karadeniz'de Fırtına çıkardı! 08:17
Fatih Tekke'den Zubkov açıklaması! Fatih Tekke'den Zubkov açıklaması! 00:54
Karadeniz derbisinde zafer Trabzonspor'un! Karadeniz derbisinde zafer Trabzonspor'un! 00:54
Lazio'dan Guendouzi için şoke eden açıklama! Lazio'dan Guendouzi için şoke eden açıklama! 00:54
Dünya devine Osimhen önerisi! Dünya devine Osimhen önerisi! 00:54
Trabzonspor penaltı kazandı! Trabzonspor penaltı kazandı! 00:54
Daha Eski
Trabzonspor Başkanı Doğan'dan taşlı saldırı açıklaması! Trabzonspor Başkanı Doğan'dan taşlı saldırı açıklaması! 00:54
Trabzonspor'un golüne bu kez VAR engeli! Trabzonspor'un golüne bu kez VAR engeli! 00:54
Trabzonspor'un golü ofsayta takıldı! İşte o pozisyon Trabzonspor'un golü ofsayta takıldı! İşte o pozisyon 00:54
Trabzonspor takım otobüsüne bir taşlı saldırı daha Trabzonspor takım otobüsüne bir taşlı saldırı daha 00:54
Forvette kim oynayacak? Tedesco açıkladı Forvette kim oynayacak? Tedesco açıkladı 00:54
G.Saray'ın kamp kadrosu açıklandı! G.Saray'ın kamp kadrosu açıklandı! 00:53