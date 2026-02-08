Galatasaray'dan Mario Lemina kararı! Sözleşmesi uzatılacak
Galatasaray yönetimi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina'nın opsiyonunu kullanma kararı aldı. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri
08 Şubat 2026 Pazar
Parçalı formayla bu sezon 15 maç barajını aşan deneyimli futbolcunun kontratındaki özel madde devreye girdi.
Bu sezon Galatasaray'da 15 maç barajını aşan Lemina'nın sözleşmesi, aynı maaş üzerinden otomatik olarak 1 yıl daha uzatıldı.
Yönetim, isterse yıldız oyuncunun maaşında düzeltmeye gidebilecek.
Lemina, teknik direktör Okan Buruk'un prenslerinden biri oldu.
Galatasaray, Gabonlu futbolcudan hem stoper hem de orta saha pozisyonunda verim alabiliyor.
Lemina geçen sezon ara transfer döneminde Wolverhampton'dan sarı-kırmızılılara transfer olmuştu.
Daha önce de 2019-2020 yılları arasında takımda forma giyen Lemina, Cimbom'da ikinci dönemini geçiriyor.
