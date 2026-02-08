Galatasaray'da Gabriel Sara gelişmesi! İngilizler onun için geliyor
Galatasaray'da yükselen form grafiğiyle öne çıkan isimlerden Gabriel Sara ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Premier Lig ekiplerl, sezon sonuna kadar Sambacı orta saha oyuncusunu izleme kararı aldı. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 11:16
İngiliz scoutlar, RAMS Park'ta oynanacak olan iç saha maçlarında Sara'yı tribünden izleyecek.
Bu gelişme doğrultusunda sezon sonunda Brezilyalı orta saha için transfer gelişmesi yaşanması bekleniyor.
Galatasaray formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda toplamda 30 maçta boy gösteren Gabriel Sara, 5 kez fileleri havalandırdı ve 2 asist katkısı sundu.
Sara, 4 Ağustos 2024'te Norwich City'den transfer edilmişti.
Sarı-kırmızılılar, yetenekli orta saha için 18 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.
Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Gabriel Sara'nın, Galatasaray ile 2029 yılına kadar sürecek sözleşmesi bulunuyor.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.