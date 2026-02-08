Fenerbahçe'de santrfor transferi gerçeği ortaya çıktı! Marcos Leonardo...
Sarı-lacivertlilerin, Al Hilal forması giyen bir başka golcü Marcos Leonardo için de transfer girişiminde bulunduğu ifade edildi.
Somos Fanaticos'da yer alan habere göre Suudi Arabistan ekibi, Karim Benzema'nın takıma katılması ve hücum hattındaki rekabetin artması sonrası Marcos Leonardo'yu kiralık olarak göndermeye sıcak bakıyor.
Bu doğrultuda oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında, Türkiye'deki transfer dönemi kapanmadan önce Fenerbahçe'nin de yer aldığı belirtiliyor.
Ancak transferde belirleyici nokta oyuncunun tercihi oldu. Marcos Leonardo'nun, menajer ekibiyle yaptığı görüşmelerin ardından kariyerine Suudi Arabistan'da devam etmek istediğini net şekilde ilettiği aktarıldı.
Bu nedenle Türkiye seçeneği rafa kalktı ve Fenerbahçe'nin girişimi sonuçsuz kaldı.
Al Hilal'in kiralama için satın alma opsiyonu, maaş paylaşımı ve yaklaşık 1 milyon euro gibi koşullar sunduğu belirtilirken, oyuncunun Arap futbolunda kalma isteği, transfer ihtimalini ortadan kaldırdı. Böylece Fenerbahçe, hücum hattı için düşündüğü isimlerden biri olan Marcos Leonardo dosyasını şimdilik kapatmış oldu.
