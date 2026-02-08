CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de santrfor transferi gerçeği ortaya çıktı! Marcos Leonardo...

Fenerbahçe'de santrfor transferi gerçeği ortaya çıktı! Marcos Leonardo...

Ara transfer döneminde N'Golo Kanté transferini bitiren ve Youssef En-Nesyri'nin takımdan ayrılmasının ardından forvet hattını güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe'nin, Al Hilal'de oynayan Marcos Leonardo için harekete geçtiği öğrenildi. Genç golcünün Türkiye'ye transfer olmamasının nedeni ise Brezilya basınında yer alan haberlerle netlik kazandı. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 11:52
Fenerbahçe'de santrfor transferi gerçeği ortaya çıktı! Marcos Leonardo...

Ara transfer döneminde Youssef En-Nesyri ve bir miktar bonservis bedeli karşılığında N'Golo Kante'yi kadrosuna katan Fenerbahçe, transferin son saatlerinde yıldız bir santrfor arayışına başlamıştı.

Fenerbahçe'de santrfor transferi gerçeği ortaya çıktı! Marcos Leonardo...

Karim Benzema ve Kader Meite'nin Al Hilal'e transfer olmasının ardından Darwin Nunez için girişimlere başlayan ve Uruguaylı yıldızı İstanbul'a getirmek isteyen Fenerbahçe'nin girişimleri başarısız olmuştu.

Fenerbahçe'de santrfor transferi gerçeği ortaya çıktı! Marcos Leonardo...

Youssef En-Nesyri ve Jhon Duran'ın ayrılıkları sonrası santrfor rotasyonunda yalnızca Angers'den kadrosuna kattığı Sidiki Cherif'i barındıran Fenerbahçe'nin, transferin son günlerinde yaptığı bir 9 numara hamlesinin detayları ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de santrfor transferi gerçeği ortaya çıktı! Marcos Leonardo...

Sarı-lacivertlilerin, Al Hilal forması giyen bir başka golcü Marcos Leonardo için de transfer girişiminde bulunduğu ifade edildi.

Fenerbahçe'de santrfor transferi gerçeği ortaya çıktı! Marcos Leonardo...

Somos Fanaticos'da yer alan habere göre Suudi Arabistan ekibi, Karim Benzema'nın takıma katılması ve hücum hattındaki rekabetin artması sonrası Marcos Leonardo'yu kiralık olarak göndermeye sıcak bakıyor.

Fenerbahçe'de santrfor transferi gerçeği ortaya çıktı! Marcos Leonardo...

Bu doğrultuda oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında, Türkiye'deki transfer dönemi kapanmadan önce Fenerbahçe'nin de yer aldığı belirtiliyor.

Fenerbahçe'de santrfor transferi gerçeği ortaya çıktı! Marcos Leonardo...

Ancak transferde belirleyici nokta oyuncunun tercihi oldu. Marcos Leonardo'nun, menajer ekibiyle yaptığı görüşmelerin ardından kariyerine Suudi Arabistan'da devam etmek istediğini net şekilde ilettiği aktarıldı.

Fenerbahçe'de santrfor transferi gerçeği ortaya çıktı! Marcos Leonardo...

Bu nedenle Türkiye seçeneği rafa kalktı ve Fenerbahçe'nin girişimi sonuçsuz kaldı.

Fenerbahçe'de santrfor transferi gerçeği ortaya çıktı! Marcos Leonardo...

Al Hilal'in kiralama için satın alma opsiyonu, maaş paylaşımı ve yaklaşık 1 milyon euro gibi koşullar sunduğu belirtilirken, oyuncunun Arap futbolunda kalma isteği, transfer ihtimalini ortadan kaldırdı. Böylece Fenerbahçe, hücum hattı için düşündüğü isimlerden biri olan Marcos Leonardo dosyasını şimdilik kapatmış oldu.

Fenerbahçe'de santrfor transferi gerçeği ortaya çıktı! Marcos Leonardo...

İşte aspor.com.tr editörü Kağan Soytorun'un derlediği o haber...

İngilizler G.Saray'ın yıldızı için geliyor!
G.Saray'dan Lemina kararı!
DİĞER
Florya’da parladı, Beşiktaş’a gidiyor! Galatasaray’ın eski yıldızı için hamle...
"Candy Crush" Beşar! Esad 'bağımlı' çıktı... Halep düşerken Putin böyle uyardı: "Tek çıkış yolun Erdoğan"
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Juventus'a forvet reçetesi: En-Nesyri olmaz, Osimhen olur!
"Trabzonspor'a hayat verdiler"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İngilizler G.Saray'ın yıldızı için geliyor! İngilizler G.Saray'ın yıldızı için geliyor! 11:16
Doğum gününde altın madalyayı rekorla kazandı! Doğum gününde altın madalyayı rekorla kazandı! 10:47
CANLI | Tümosan Konyaspor-Göztepe maçı CANLI | Tümosan Konyaspor-Göztepe maçı 10:42
Beşiktaş Alanyaspor’u konuk ediyor Beşiktaş Alanyaspor’u konuk ediyor 10:05
Alperen'den lidere karşı triple-double! Alperen'den lidere karşı triple-double! 09:57
Tedesco'dan 50 milyon Euro'luk rapor! Tedesco'dan 50 milyon Euro'luk rapor! 09:51
Daha Eski
Süper Lig’de gözler Rize’de Süper Lig’de gözler Rize’de 09:23
G.Saray'dan Lemina kararı! G.Saray'dan Lemina kararı! 09:20
"Trabzonspor'a hayat verdiler" "Trabzonspor'a hayat verdiler" 08:51
Eyüpspor - Başakşehir maçı bilgileri Eyüpspor - Başakşehir maçı bilgileri 08:50
İşte Fırtına'nın ara transfer karnesi İşte Fırtına'nın ara transfer karnesi 08:17
Fatih Tekke'den Zubkov açıklaması! Fatih Tekke'den Zubkov açıklaması! 00:54