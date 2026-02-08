Beşiktaş'ta Elan Ricardo sezonu kapattı!

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde renklerine bağladığı Elan Ricardo, siyah-beyazlı kulüple herhangi bir resmi müsabakada boy gösteremeden kiralık olarak takımdan ayrılmıştı. 21 yaşındaki Kolombiyalı orta saha, Ağustos 2025'te Brezilya ekibi Athletico Paranaense kiralanmış, burada 2 maçta toplamda 46 dakika süre aldıktan sonra Beşiktaş'a dönüşü gerçekleşmişti. Siyah-beyazlı yönetimin vakit kaybetmeden Deportes Tolima'ya kiralık olarak gönderdiği genç futbolcu ile ilgili üzücü gelişme yaşandı.

Elan Ricardo, Llaneros'a karşı sahaya çıktığı maçta yaşadığı sakatlığın ardından sezonu kapattı. Maçta sol dizi çıktığı öne sürülen Ricardo'nun stadyumdan ayrıldığı anlardaki görüntüleri ise sosyal medyada gündem oldu.

İŞTE ELAN RICARDO'NUN SON HALİ

El Fútbol sin tanta CARRETILLA.... Así, con una rodillera ortopédica, abandonó el estadio ÉLAN RICARDO jugador del @cdtolima .. Ojalá no sea grave..@DianaPijao@JulianCaperaB @HumoPijao @LechonaN pic.twitter.com/Tb0g2Luc3o

— oscar gonzalez SC (@osgocu) February 7, 2026