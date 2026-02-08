Fenerbahçe Beko-Galatasaray MCT Technic maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Basketbol tutkunlarının merakla beklediği Fenerbahçe Beko - Galatasaray MCT Technic maçı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin en özel karşılaşmaları arasında yer alıyor. "Fenerbahçe Galatasaray basketbol maçı ne zaman oynanacak?" ve "Hangi kanalda yayınlanacak?" soruları sıkça aratılıyor. İki ezeli rakip arasındaki bu mücadelede, saha içindeki rekabet kadar tribün atmosferi de ön plana çıkacak. Derbi geleneği gereği sert savunmalar, taktik savaşları ve bireysel yıldızların performansı maçın kaderini belirleyebilir. Basketbol Süper Ligi'nde haftaya damga vurması beklenen bu karşılaşma, sporseverler için kaçırılmayacak bir derbi olarak öne çıkıyor.

FENERBAHÇE BEKO - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Beko - Galatasaray MCT Technic basketbol maçı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda 8 Şubat Pazar (bugün) oynanacak.

FENERBAHÇE BEKO - GALATASARAY MCT TECHNIC BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele, saat 15.30'da başlayacak.

FENERBAHÇE BEKO - GALATASARAY MCT TECHNIC MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko-Galatasaray MCT Technic maçı beIN Sports 5 kanalında canlı yayınlanacak.

🏀 Potada sahne, dev derbinin! 🟡🔵 Fenerbahçe Beko x Galatasaray MCT Technic 🟡🔴 📍 Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ⏰ 15.30 📺 #beINSPORTS 5#TSBSL pic.twitter.com/zJdvEfzU45 — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) February 8, 2026

DERBİNİN HAKEMLERİ AÇIKLANDI

Zorlu mücadelede düdük çalacak hakemler de belli oldu. Fenerbahçe Beko – Galatasaray MCT Technic karşılaşmasını Özlem Yalman, Fatih Arslanoğlu ve Batuhan Söylemezoğlu hakem üçlüsü yönetecek.