Fenerbahçe Beko-Galatasaray MCT Technic maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko-Galatasaray MCT Technic maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde haftanın en çok merak edilen karşılaşmalarından biri olan Fenerbahçe Beko – Galatasaray MCT Technic maçı, basketbolseverleri ekran başına kilitleyecek. “Fenerbahçe Galatasaray basketbol maçı ne zaman?”, “Saat kaçta başlayacak?” ve “Hangi kanalda canlı yayınlanacak?” soruları yoğun şekilde araştırılıyor.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 12:26
Fenerbahçe Beko-Galatasaray MCT Technic maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Basketbol tutkunlarının merakla beklediği Fenerbahçe Beko - Galatasaray MCT Technic maçı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin en özel karşılaşmaları arasında yer alıyor. "Fenerbahçe Galatasaray basketbol maçı ne zaman oynanacak?" ve "Hangi kanalda yayınlanacak?" soruları sıkça aratılıyor. İki ezeli rakip arasındaki bu mücadelede, saha içindeki rekabet kadar tribün atmosferi de ön plana çıkacak. Derbi geleneği gereği sert savunmalar, taktik savaşları ve bireysel yıldızların performansı maçın kaderini belirleyebilir. Basketbol Süper Ligi'nde haftaya damga vurması beklenen bu karşılaşma, sporseverler için kaçırılmayacak bir derbi olarak öne çıkıyor.

FENERBAHÇE BEKO - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Beko - Galatasaray MCT Technic basketbol maçı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda 8 Şubat Pazar (bugün) oynanacak.

FENERBAHÇE BEKO - GALATASARAY MCT TECHNIC BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele, saat 15.30'da başlayacak.

FENERBAHÇE BEKO - GALATASARAY MCT TECHNIC MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko-Galatasaray MCT Technic maçı beIN Sports 5 kanalında canlı yayınlanacak.

DERBİNİN HAKEMLERİ AÇIKLANDI

Zorlu mücadelede düdük çalacak hakemler de belli oldu. Fenerbahçe Beko – Galatasaray MCT Technic karşılaşmasını Özlem Yalman, Fatih Arslanoğlu ve Batuhan Söylemezoğlu hakem üçlüsü yönetecek.

Buruk'un aklı o transferlerde kaldı!
F.Bahçe'de Leonardo gerçeği ortaya çıktı!
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
15 yaş altına sosyal medya kısıtlamasında son viraj! TBMM Avrupa'daki örnekleri mercek altına aldı: Hangi yaptırımlar uygulanıyor?
Tedesco'dan 50 milyon Euro'luk rapor!
Beşiktaş'ta o isim sezonu kapattı!
