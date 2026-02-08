ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında RAMS Başakşehir, ikas Eyüpspor deplasmanına konuk oluyor. Nuri Şahin yönetiminde ligde 7 maçtır kaybetmeyen Baykuşlar, Atila Gerin'in takımın başına geçmesiyle ligde 3 maçtır yenilgi yüzü görmeyen ikas Eyüpspor'a karşı galibiyet arıyor. Bu heyecanlı mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İKAS EYÜPSPOR-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LERİ

İkas Eyüpspor: Jankat, Bedirhan, Onguene, Umut, Talha, Taşkın, Emre, Baran Ali, Pintor, Metehan, Umut.

RAMS Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut, Fayzullaev, Shomurodov, Harit, Selke.

EYÜPSPOR-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN BAŞLADI?

ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir mücadelesi, saat 14.30'da başladı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçı hakem Halil Umut Meler yönetiyor.

EYÜPSPOR-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, beIN Sports 2 ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.