ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında RAMS Başakşehir, ikas Eyüpspor deplasmanına konuk oluyor. Bu heyecanlı mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 14:20
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında RAMS Başakşehir, ikas Eyüpspor deplasmanına konuk oluyor. Nuri Şahin yönetiminde ligde 7 maçtır kaybetmeyen Baykuşlar, Atila Gerin'in takımın başına geçmesiyle ligde 3 maçtır yenilgi yüzü görmeyen ikas Eyüpspor'a karşı galibiyet arıyor. Bu heyecanlı mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İKAS EYÜPSPOR-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LERİ

İkas Eyüpspor: Jankat, Bedirhan, Onguene, Umut, Talha, Taşkın, Emre, Baran Ali, Pintor, Metehan, Umut.

RAMS Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut, Fayzullaev, Shomurodov, Harit, Selke.

EYÜPSPOR-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN BAŞLADI?

ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir mücadelesi, saat 14.30'da başladı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçı hakem Halil Umut Meler yönetiyor.

EYÜPSPOR-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, beIN Sports 2 ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

DİĞER
