Iğdır FK deplasmanda hata yapmadı!

TFF 1. Lig'in 24. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, deplasmanda Serik Spor ile karşılaştı. Konuk ekip, Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadelede rakibini 3-1 mağlup etti. Alagöz Holding Iğdır FK, W. Tsunami ile erken dakikalarda (dk. 6) öne geçti. 45+3'te Atakan Rıdvan Çankaya ile farkı 2'ye çıkaran deplasman ekibi, devre arasına 2-0 önde girdi.

Dakika 67'de Selim Dilli'nin golü ile Serik Spor, farkı 1'e indirerek umutlarını tazeledi. 86. dakikada Gianni Bruno'nun kaydettiği gol ile birlikte skor atandı ve Iğdır FK, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Alagöz Holding Iğdır FK, ligde iki maçlık yenilmezlik serisi elde etti ve 37 puanla 7. sırada yer aldı. Serik Spor'un ise ligdeki galibiyet hasreti 9 maça yükseldi ve 26 puanla 17. sırada bulunuyor.