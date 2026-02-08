CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Başkent'te kazanan Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü!

Başkent'te kazanan Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü!

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, sahasında Bandırmaspor'u 3-1 mağlup etti. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 15:51
Başkent'te kazanan Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü!

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, sahasında Bandırmaspor'u ağırladı. Başkent temsilcisi, mücadeleyi 3-1'lik skorla kazanarak 35 puan ile 8. sıraya yükseldi. Konuk ekipte dakika 35'te Douglas, sahibi takımda ise dakika 39'da İbrahim Akdağ kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktılar.

İşte Aktepe Stadı'nda oynanan karşılaşmadan önemli dakikalar...

45+1. dakikada Oğuzhan'ın ceza sahası sol çaprazdan yaptığı ortaya arka direkte Diouf kafa vurarak topu ağlarla buluşturdu. 1-0

45+7. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Fernandes, sağ ayağıyla sert vurarak topu filelere gönderdi. 2-0

50. dakikada Bandırmaspor'da Mücahit'in pasında Abdülkadir sağ ayağıyla vuruşunu yaparken top üstten auta çıktı.

63. dakikada Ezeh'in sağ çaprazdan vurduğu topu kaleci Arda oyuna alanına çeldi. Dönen topla buluşan Roshi gelişine vurarak topu ağlara gönderdi. 3-0

82. dakikada Badji'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Enes Aydın yükselip kafayı vurarak topu filelerle buluşturdu. 3-1

G.Saray'ın ilk 11'i açıklandı!
Icardi'ye La Liga'dan sürpriz talip!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Başkan Erdoğan AK Parti MYK'yı topluyor! Ana gündem Terörsüz Türkiye raporu | Teşkilata "Ramazan" talimatı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
"Deniz G.Saraylı, F.Bahçe'de oynamaz!"
Buruk'un aklı o transferlerde kaldı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
A. Efes sahasında farklı galip! A. Efes sahasında farklı galip! 15:42
Icardi'ye La Liga'dan sürpriz talip! Icardi'ye La Liga'dan sürpriz talip! 15:37
Adana Demirspor - Bodrum FK | CANLI Adana Demirspor - Bodrum FK | CANLI 15:31
G.Saray'ın ilk 11'i açıklandı! G.Saray'ın ilk 11'i açıklandı! 15:23
Eminevim Ümraniyespor-İstanbulspor | CANLI Eminevim Ümraniyespor-İstanbulspor | CANLI 15:17
Çaykur Rizespor-Galatasaray | CANLI Çaykur Rizespor-Galatasaray | CANLI 14:56
Daha Eski
Taşlı saldırı düzenleyen şüpheliler adliyede! Taşlı saldırı düzenleyen şüpheliler adliyede! 14:46
F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! 14:41
F.Bahçe'de hazırlıklar tamam! F.Bahçe'de hazırlıklar tamam! 14:36
F.Bahçe'den scout transferi! TFF'ye bildirildi F.Bahçe'den scout transferi! TFF'ye bildirildi 14:33
Derbide kazanan F.Bahçe! Derbide kazanan F.Bahçe! 14:23
Beşiktaş- Alanyaspor maçı hangi kanalda? Beşiktaş- Alanyaspor maçı hangi kanalda? 14:22