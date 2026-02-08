Başkent'te kazanan Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü!

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, sahasında Bandırmaspor'u ağırladı. Başkent temsilcisi, mücadeleyi 3-1'lik skorla kazanarak 35 puan ile 8. sıraya yükseldi. Konuk ekipte dakika 35'te Douglas, sahibi takımda ise dakika 39'da İbrahim Akdağ kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktılar.
İşte Aktepe Stadı'nda oynanan karşılaşmadan önemli dakikalar...
45+1. dakikada Oğuzhan'ın ceza sahası sol çaprazdan yaptığı ortaya arka direkte Diouf kafa vurarak topu ağlarla buluşturdu. 1-0
45+7. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Fernandes, sağ ayağıyla sert vurarak topu filelere gönderdi. 2-0
50. dakikada Bandırmaspor'da Mücahit'in pasında Abdülkadir sağ ayağıyla vuruşunu yaparken top üstten auta çıktı.
63. dakikada Ezeh'in sağ çaprazdan vurduğu topu kaleci Arda oyuna alanına çeldi. Dönen topla buluşan Roshi gelişine vurarak topu ağlara gönderdi. 3-0
82. dakikada Badji'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Enes Aydın yükselip kafayı vurarak topu filelerle buluşturdu. 3-1