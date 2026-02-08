CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Beko'dan sakatlık açıklaması!

Fenerbahçe Beko'dan sakatlık açıklaması!

Fenerbahçe Beko, ABD'li gard Devon Hall'un ameliyat olduğunu ve operasyonun başaırlı geçtiğini açıkladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 14:41
Fenerbahçe Beko'dan sakatlık açıklaması!

Fenerbahçe Beko, basketbolcusu Devon Hall'un sol dizinde menisküs tespit edildiğini ve yapılan ameliyatın başarıyla geçtiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada "Fenerbahçe Beko'nun başarılı oyuncusu Devon Hall'un sol dizindeki ağrıları sonrası yapılan kontrollerde menisküs yırtığı tespit edilmiştir. Sporcumuz, planlanan tedavi programı kapsamında 8 Şubat Pazar günü (bugün) Ataşehir Medicana Hastanesi'nde başarılı bir operasyon geçirmiştir. Devon Hall'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

Icardi'ye La Liga'dan sürpriz talip!
Buruk'un aklı o transferlerde kaldı!
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
Başkan Erdoğan AK Parti MYK'yı topluyor! Ana gündem Terörsüz Türkiye raporu | Teşkilata "Ramazan" talimatı
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
"Deniz G.Saraylı, F.Bahçe'de oynamaz!"
F.Bahçe'de Leonardo gerçeği ortaya çıktı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ümraniyespor-İstanbulspor | CANLI Ümraniyespor-İstanbulspor | CANLI 15:17
Çaykur Rizespor-Galatasaray | CANLI Çaykur Rizespor-Galatasaray | CANLI 14:56
Taşlı saldırı düzenleyen şüpheliler adliyede! Taşlı saldırı düzenleyen şüpheliler adliyede! 14:46
F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! 14:41
F.Bahçe'de hazırlıklar tamam! F.Bahçe'de hazırlıklar tamam! 14:36
F.Bahçe'den scout transferi! TFF'ye bildirildi F.Bahçe'den scout transferi! TFF'ye bildirildi 14:33
Daha Eski
Derbide kazanan F.Bahçe! Derbide kazanan F.Bahçe! 14:23
Beşiktaş- Alanyaspor maçı hangi kanalda? Beşiktaş- Alanyaspor maçı hangi kanalda? 14:22
Eyüpspor-Başakşehir | CANLI Eyüpspor-Başakşehir | CANLI 14:19
Juventus - Lazio maçı izleme linki Juventus - Lazio maçı izleme linki 13:41
Buruk'un aklı o transferlerde kaldı! Buruk'un aklı o transferlerde kaldı! 13:09
Ç. Rizespor-G.Saray maçı öncesi kritik bilgiler Ç. Rizespor-G.Saray maçı öncesi kritik bilgiler 12:54