CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 21. hafta maçında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 14:37
Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 21. hafta maçında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenman, pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da noktalandı.

Yeni transfer Sidiki Cherif, takımla birlikte çalıştı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

F.Bahçe'den scout transferi! TFF'ye bildirildi
F.Bahçe'de Leonardo gerçeği ortaya çıktı!
DİĞER
Florya’da parladı, Beşiktaş’a gidiyor! Galatasaray’ın eski yıldızı için hamle...
Başkan Erdoğan AK Parti MYK'yı topluyor! Ana gündem Terörsüz Türkiye raporu | Teşkilata "Ramazan" talimatı
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
"Deniz G.Saraylı, F.Bahçe'de oynamaz!"
İngilizler G.Saray'ın yıldızı için geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ümraniyespor-İstanbulspor | CANLI Ümraniyespor-İstanbulspor | CANLI 15:17
Çaykur Rizespor-Galatasaray | CANLI Çaykur Rizespor-Galatasaray | CANLI 14:56
Taşlı saldırı düzenleyen şüpheliler adliyede! Taşlı saldırı düzenleyen şüpheliler adliyede! 14:46
F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! 14:41
F.Bahçe'de hazırlıklar tamam! F.Bahçe'de hazırlıklar tamam! 14:36
F.Bahçe'den scout transferi! TFF'ye bildirildi F.Bahçe'den scout transferi! TFF'ye bildirildi 14:33
Daha Eski
Derbide kazanan F.Bahçe! Derbide kazanan F.Bahçe! 14:23
Beşiktaş- Alanyaspor maçı hangi kanalda? Beşiktaş- Alanyaspor maçı hangi kanalda? 14:22
Eyüpspor-Başakşehir | CANLI Eyüpspor-Başakşehir | CANLI 14:19
Juventus - Lazio maçı izleme linki Juventus - Lazio maçı izleme linki 13:41
Buruk'un aklı o transferlerde kaldı! Buruk'un aklı o transferlerde kaldı! 13:09
Ç. Rizespor-G.Saray maçı öncesi kritik bilgiler Ç. Rizespor-G.Saray maçı öncesi kritik bilgiler 12:54