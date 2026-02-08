CANLI SKOR ANA SAYFA
Okan Buruk: Transfer dönemini güzel bitirdik

Okan Buruk: Transfer dönemini güzel bitirdik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacakları maçın öncesinde dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika GS spor haberleri

Giriş Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 16:32 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 16:40
Okan Buruk: Transfer dönemini güzel bitirdik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacakları mücadelenin öncesinde açıklamalarda bulundu. İşte Buruk'un ifadelerinden dikkat çeken başlıklar...

"TRANSFER DÖNEMİNİ GÜZEL BİTİRDİK"

"Transfer dönemini tamamladık ve bence sonunu güzel bitirdik. Önemli transferler yaptık ve kadro genişliğini oluşturduk. O kadro genişliğini en iyi şekilde kullanmalıyız. Bugün eksiklerimiz var. 4 tane eksiğimiz var. Ama onun dışında hem başlayan hem de devam edecek oyuncular var. Kulübemiz dolu." dedi. Açıklamaların devamı gelecektir...

"RİZE DEPLASMANI ZOR OLUYOR"

"Rizespor deplasmanları zor oluyor. İyi bir takımları var. Güzel bir futbol şehri. Burada kazanmak istiyoruz. Kazanmamız önemli. Puan farkını daha yukarıya çekmemiz bizim için önemli. İyi giden bir çizgimiz var. Bugün de aynı devamlılığı bekliyorum açıkçası."

RENATO VE SACHA BOEY...

"Renato, buraya gelmeden bir hafta çalışmamıştı. Renato genç bir oyuncu. İlk iki gün adaptasyon gibi geçirdik. Dün takımla çalıştı. Kadroda olmasını istedik. İleriye dönük bizim için önemli olacak. Kendisiyle de dün güzel bir konuşmamız oldu. Galatasaray, son dönemde ilk defa böyle bir profile gitti. Zamana ihtiyacı olacak. Oynama şansları çıkacak ona, birçok oyuncu da olduğu gibi ama sert bir yarış da var. Tüm oyunculara şans vereceğim.

Sacha Boey, hazır geldi. En hazır şu anda Sacha Boey. Bugün oyunun devamında onu da düşünüyoruz."

