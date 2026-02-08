CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe | CANLI

TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe | CANLI

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Tümosan Konyaspor, sahasında İzmir temsilcisi Göztepe'yi ağırlıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 16:52
TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe | CANLI

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Tümosan Konyaspor, Göztepe'yi ağırlıyor. Stanimir Stoilov yönetiminde başarılı ilerleyişini sürdüren İzmir temsilcisi, Avrupa bileti hedefi doğrultusunda 3 puanı hanesine yazdırma ve emin adımlarla ilerlemek istiyor. Anadolu Kartalı'nda ise Çağdaş Atan'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturan İlhan Palut'un hedefi başarılı bir başlangıç yapmak. Nefes kesen mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

TÜMOSAN KONYASPOR-GÖZTEPE MAÇININ İLK 11'LERİ

Tümosan Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Uğurcan, Adil, Guilherme, Melih, Berkan, Olaigbe, Bardhi, Muleka, Kramer

Göztepe: Lis, Godoi, Heliton, Bokele, Miroshi, Dennis, Krastev, Ogün, Cherni, Juan, Janderson.

TÜMOSAN KONYASPOR-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Tümosan Konyaspor-Göztepe maçı 8 Şubat Pazar günü saat 17:00'de başladı. Mücaelede beIN Sports 2'den canlı olarak yayınlanıyor.

