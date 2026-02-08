CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Basketbol Pota'daki derbide kazanan Fenerbahçe Beko!

Pota'daki derbide kazanan Fenerbahçe Beko!

Türkiye Basketbol Süper Ligi 19’uncu haftası derbiye sahne oldu. Fenerbahçe Beko, Galatasaray MCT Technic’i 79-77 mağlup etti. İşte maçın detayları...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 17:53 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 18:07
Pota'daki derbide kazanan Fenerbahçe Beko!

Fenerbahçe Beko, Türkiye Basketbol Süper Ligi 19'uncu hafta maçında Galatasaray MCT Technic'i 79-77 mağlup etti.

Fenerbahçe Beko, sahasında Galatasaray MCT Technic'i konuk etti. Karşılaşmanın ilk periyodunda sarı-kırmızılı ekip, etkili savunması ve hücumdaki yüksek yüzdesiyle öne çıktı. Maça hücumda tutuk başlayan Fenerbahçe Beko, ilk dakikalarda skor üretmekte zorlanırken fark kısa sürede çift hanelere yaklaştı. İlk periyot, Galatasaray MCT Technic'in 20-13'lük üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci periyotta iki ekip de hücumda ritim bulmakta zorlandı. Özellikle üç sayılık atışlarda isabet sorunu yaşayan Fenerbahçe Beko, skor üretmekte güçlük çekti. Karşılıklı top kayıplarının yaşandığı bölümün ardından sarı-lacivertliler, soyunma odasına 33-32 geride girdi.

Üçüncü periyodun ilk bölümü her iki takım adına da kısır geçerken, ilerleyen dakikalarda hücumda ritmini bulan Galatasaray MCT Technic, bulduğu üç sayılık isabetlerle üstünlüğünü korudu. Sarı-kırmızılı ekip, final periyoduna 57-52'lik avantajla girdi.

Dördüncü periyotta oyunun kontrolünü eline alan Fenerbahçe Beko üstünlük kurmayı başarsa da Galatasaray MCT Technic farkın açılmasına izin vermedi. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada son 20 saniyeye 77-77 eşitlikle girildi. Kritik anları daha iyi oynayan Fenerbahçe Beko, parkeden 79-77 galip ayrıldı.

POZZECCO DİSKALİFİYE OLDU

Karşılaşmanın dördüncü periyodunda Galatasaray MCT Technic Başantrenörü Gianmarco Pozzecco, hakemle yaşadığı tartışma sonrası diskalifiye edildi.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Özlem Yalman, Fatih Arslanoğlu, Batuhan Söylemezoğlu

FENERBAHÇE BEKO: Melli 6, Birch 7, Tarık Biberovic 21, Boston 6, Horton-Tucker 12, Baldwin 7, Nando da Colo 8, Jantunen 5, Onuralp Bitim 6, Metecan Birsen 1.

GALATASARAY MCT TECHNIC: Fabian 6, Palmer Jr. 16, Frederick 10, Can Korkmaz 7, Petrucelli 5, McCollum 5, Robinson 14, Muhsin Yaşar2, Meeks 7, Buğrahan Tuncer 5.

1'İNCİ PERİYOT: 13-20

DEVRE:32-33

3'ÜNCÜ PERİYOT: 52-57

