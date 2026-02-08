CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Manisa FK-Boluspor MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Manisa FK ile Boluspor karşı karşıya gelecek. Play-off hattına yükselmeyi ve alt sıralardan kurtulmayı hedefleyen iki takımın mücadelesinde 3 puanı hangi ekibin alacağı merak ediliyor. Son haftalarda formda bir görüntü sergileyen Mustafa Dalcı ve öğrencilerinin 31 puanı bulunurken, son 4 maçta 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan Erdal Güneş ve ekibinin ise 35 puanı mevcut. Peki, Manisa FK-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 17:28
Manisa FK-Boluspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 24. hafta heyecanı, Manisa FK ile Boluspor arasında oynanacak kritik karşılaşmayla sürecek. Play-off potasına yaklaşmak ve alt sıralardan uzaklaşmak isteyen iki ekibin mücadelesi büyük önem taşıyor. Son haftalarda yükselen bir performans ortaya koyan Mustafa Dalcı yönetimindeki Manisa FK 31 puanla sahaya çıkarken, Erdal Güneş'in çalıştırdığı Boluspor ise son dönemdeki dalgalı sonuçlara rağmen 35 puanla avantajını koruma peşinde. Peki, Manisa FK-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MANİSA FK-BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'de 24. haftada oynanacak Manisa FK-Boluspor maçı 8 Şubat 2026 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

MANİSA FK-BOLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Manisa FK-Boluspor maçı beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MANİSA FK-BOLUSPOR MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
