Manisa FK-Boluspor MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Manisa FK-Boluspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 24. hafta heyecanı, Manisa FK ile Boluspor arasında oynanacak kritik karşılaşmayla sürecek. Play-off potasına yaklaşmak ve alt sıralardan uzaklaşmak isteyen iki ekibin mücadelesi büyük önem taşıyor. Son haftalarda yükselen bir performans ortaya koyan Mustafa Dalcı yönetimindeki Manisa FK 31 puanla sahaya çıkarken, Erdal Güneş'in çalıştırdığı Boluspor ise son dönemdeki dalgalı sonuçlara rağmen 35 puanla avantajını koruma peşinde. Peki, Manisa FK-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MANİSA FK-BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'de 24. haftada oynanacak Manisa FK-Boluspor maçı 8 Şubat 2026 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

MANİSA FK-BOLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Manisa FK-Boluspor maçı beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MANİSA FK-BOLUSPOR MAÇI CANLI İZLE