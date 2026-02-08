Atletico Madrid-Real Betis maçı canlı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atletico Madrid-Real Betis maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

La Liga'da 23. hafta, Atletico Madrid ile Real Betis arasındaki kritik mücadeleye sahne olacak. Diego Simeone'nin öğrencileri, İspanya Kupası'nda rakibini 5-0'lık skorla geçmenin moraliyle bu kez ligde galibiyet arıyor. 45 puanla zirve yarışını sürdüren Atletico Madrid, sahasında hata yapmak istemezken; 35 puanla 5. basamakta yer alan Real Betis ise güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde. Karşılaşmanın tarihi, başlama saati ve yayın bilgileri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Atletico Madrid-Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ATLETICO MADRID-REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 23. haftasında oynanacak Atletico Madrid-Real Betis maçı 8 Şubat 2026 Pazar günü saat 20.30'da başlayacak.

ATLETICO MADRID-REAL BETIS MAÇI HANGİ KANALDA?

Riyadh Air Metropolitano'da oynanacak Atletico Madrid-Real Betis maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.