Atletico Madrid-Real Betis maçı canlı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 23. haftasında Atletico Madrid ile Real Betis karşı karşıya gelecek. Diego Simeone yönetiminde İspanya Kupası'nda rakibini 5-0 mağlup eden Atletico Madrid, ligde de aynı başarıyı göstermek istiyor. Ev sahibi ekip 45 puanla 3. sırada yer alırken, Real Betis ise 35 puanla 5. sırada bulunuyor. Peki, Atletico Madrid-Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

08 Şubat 2026 Pazar
Atletico Madrid-Real Betis maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

La Liga'da 23. hafta, Atletico Madrid ile Real Betis arasındaki kritik mücadeleye sahne olacak. Diego Simeone'nin öğrencileri, İspanya Kupası'nda rakibini 5-0'lık skorla geçmenin moraliyle bu kez ligde galibiyet arıyor. 45 puanla zirve yarışını sürdüren Atletico Madrid, sahasında hata yapmak istemezken; 35 puanla 5. basamakta yer alan Real Betis ise güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde. Karşılaşmanın tarihi, başlama saati ve yayın bilgileri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Atletico Madrid-Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ATLETICO MADRID-REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 23. haftasında oynanacak Atletico Madrid-Real Betis maçı 8 Şubat 2026 Pazar günü saat 20.30'da başlayacak.

ATLETICO MADRID-REAL BETIS MAÇI HANGİ KANALDA?

Riyadh Air Metropolitano'da oynanacak Atletico Madrid-Real Betis maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

G.Saray zirvede farkı 2 maça çıkardı!
G.Saray deplasmanda galip!
Beşiktaş'ta rota yine İngiltere! Transferde beklenmedik hamle...
CHP’de istifa depremi! Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan partiden ayrıldı
"Deniz G.Saraylı, F.Bahçe'de oynamaz!"
Konya'da kazanan çıkmadı!
Anasayfa
