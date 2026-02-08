CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Anderson Talisca ile nikah tazeledi!

Fenerbahçe Anderson Talisca ile nikah tazeledi!

Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan yıldız ismi Anderson Talisca ile 2028 yılına kadar sözleşme uzattığını resmi sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım ile duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 17:57 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 18:06
Fenerbahçe Anderson Talisca ile nikah tazeledi!

Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Anderson Talisca'nın kariyerine sarı-lacivertli ekipte mi devam edeceği yoksa başka bir takıma mı transfer olacağı sorusu belirsizliğini koruyordu. Fenerbahçe iddialara son noktayı koydu. Kanarya, Anderson Talisca ile 2028 yılına kadar sürecek yeni bir sözleşme imzalandığını duyurdu. Fenerbahçe Talisca ile imzalanan yeni sözleşmeyi videolu bir paylaşım ile açıkladı. Sarı-lacivertlilerin paylaşımında, "'Çubuklu ile 2 yıl daha'" İfadeleri yer aldı.

İŞTE O PAYLAŞIM

Ç. Rizespor-G.Saray | CANLI
Buruk: Transfer dönemini güzel bitirdik
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Başkan Erdoğan AK Parti MYK'yı topluyor! Ana gündem Terörsüz Türkiye raporu | Teşkilata "Ramazan" talimatı
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Icardi'ye La Liga'dan sürpriz talip!
F.Bahçe'den scout transferi! TFF'ye bildirildi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Manisa FK-Boluspor maçı detayları Manisa FK-Boluspor maçı detayları 17:28
Parma deplasmanda tek golle galip! Parma deplasmanda tek golle galip! 17:09
Konyaspor-Göztepe | CANLI Konyaspor-Göztepe | CANLI 16:52
Ç. Rizespor-G.Saray | CANLI Ç. Rizespor-G.Saray | CANLI 16:45
Buruk: Transfer dönemini güzel bitirdik Buruk: Transfer dönemini güzel bitirdik 16:32
Iğdır FK deplasmanda hata yapmadı! Iğdır FK deplasmanda hata yapmadı! 16:01
Daha Eski
Başkent'te kazanan Keçiörengücü! Başkent'te kazanan Keçiörengücü! 15:51
A. Efes sahasında farklı galip! A. Efes sahasında farklı galip! 15:42
Icardi'ye La Liga'dan sürpriz talip! Icardi'ye La Liga'dan sürpriz talip! 15:37
Adana Demirspor - Bodrum FK | CANLI Adana Demirspor - Bodrum FK | CANLI 15:31
G.Saray'ın ilk 11'i açıklandı! G.Saray'ın ilk 11'i açıklandı! 15:23
Eminevim Ümraniyespor-İstanbulspor | CANLI Eminevim Ümraniyespor-İstanbulspor | CANLI 15:17