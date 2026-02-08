Fenerbahçe Anderson Talisca ile nikah tazeledi!

Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Anderson Talisca'nın kariyerine sarı-lacivertli ekipte mi devam edeceği yoksa başka bir takıma mı transfer olacağı sorusu belirsizliğini koruyordu. Fenerbahçe iddialara son noktayı koydu. Kanarya, Anderson Talisca ile 2028 yılına kadar sürecek yeni bir sözleşme imzalandığını duyurdu. Fenerbahçe Talisca ile imzalanan yeni sözleşmeyi videolu bir paylaşım ile açıkladı. Sarı-lacivertlilerin paylaşımında, "'Çubuklu ile 2 yıl daha'" İfadeleri yer aldı.

İŞTE O PAYLAŞIM